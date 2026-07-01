ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ
ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ - армянский поэт, духовный деятель.
В 1512-1544 годы католикос в Ахтамаре. Автор исторических поэм, а также любовных поэм и песен. В «Песне о том, кто выстроил дом и разбил сад», «Прекрасном стихе о саде души и тела» и другие религиозные мотивы сочетаются с воспеванием природы, радостей земной жизни и любви. Один из первых в армянской литературе развивал традиционную для восточной поэзии тему розы и соловья (поэма «Песнь о розе и соловье»). Лирика Григориса Ахтамарци имела широкое хождение в рукописных списках.
Сочинения:
Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. М., 1940. С. 272-284;
Армянская классическая лирика. Ер., 1977. Т. 2. С. 172-185.