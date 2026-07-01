ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ

ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ - армянский по­эт , ду­хов­ный дея­тель.

В 1512-1544 годы ка­то­ли­кос в Ах­та­ма­ре. Ав­тор ис­то­рических по­эм, а так­же лю­бов­ных по­эм и пе­сен. В «Пес­не о том, кто вы­стро­ил дом и раз­бил сад», «Пре­крас­ном сти­хе о са­де ду­ши и те­ла» и другие ре­лигиозные мо­ти­вы со­че­та­ют­ся с вос­пе­ва­ни­ем при­ро­ды, ра­до­стей зем­ной жиз­ни и люб­ви. Один из пер­вых в армянской литературе раз­ви­вал тра­диционную для восточной по­эзии те­му ро­зы и со­ло­вья ( по­эма «Песнь о ро­зе и со­ло­вье»). Ли­ри­ка Григориса Ахтамарци име­ла ши­ро­кое хо­ж­де­ние в ру­ко­пис­ных спи­сках.

Сочинения:

Ан­то­ло­гия ар­мян­ской по­эзии с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней. М., 1940. С. 272-284;

Ар­мян­ская клас­си­че­ская ли­ри­ка. Ер., 1977. Т. 2. С. 172-185.