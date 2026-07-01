Григориaнский календaрь

Григориáнский календáрь — система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года принята равной 365,2425 суток. Введен в 1582 папой Григорием XIII (1572—1585), по имени которого получил название «григорианский». Уже с XIII в. было известно о запаздывании юлианского календаря, в котором продолжительность года была больше длительности астрономического (тропического) года, что со временем привело к несовпадению реального времени весеннего равноденствия с календарным (так, в середине XVI в. дата 21 марта, традиционно считавшаяся ранней границей пасхального полнолуния, отставала от него на 10 дней). Вопрос о реформе календаря поднимался на Констанцском (1414—1418), V Латеранском (1512—1517) и Тридентском (1545—1563) соборах. Папа Григорий XIII создал специальную комиссию для исправления ошибок старого календаря. В состав комиссии вошли несколько богословов и астрономов, в том числе профессор астрономии и математики Болон­ского университета Игнатий Данти (1536—1586). Рассмотрев различные варианты, комиссия одобрила проект, предложенный врачом и математиком, преподавателем медицины в университете Перуджи Луиджи Лильо (латинизированное имя — Алоизий Лилий, ок. 1510—1576) (проект представил брат ученого Антонио, принимавший участие в работе комиссии). Было предложено удалить лишние дни, накопившиеся из-за ошибки юлианского календаря со времени Никейского собора (325), и во избежание их накопления в дальнейшем каждые 400 лет пропускать по 3 високоса; для этого годы, кратные 100, но не кратные 400, принимались за обычные вместо високосных (1700, 1800, 1900, 2100 и 2200 — обычные годы; 1600, 2000 и 2400 — високосные). Таким образом, граница пасхального года, 21 марта, вновь, как и в IV в., вернулась в точку весеннего равноденствия. Коррекции подвергся и способ определения пасхального полнолуния. Все вместе было принципиально важно для точного расчета пасхалии. Новый календарь был введен в действие буллой «Inter gravissimas» (24 февраля 1582), предписавшей всем христианам после 4 октября 1582 считать не 5, а сразу 15 октября. Реформа календаря вызвала неоднозначную реакцию. Часть ученых, в том числе преподаватели Парижского и Венского университетов, высказывались против. Но такие астрономы, как Кристоф Клавий (1537—1612) и Иоганн Кеплер (1571—1630), решительно ее защищали. Практическое введение Г. к. было очень длительным. Новый календарь сразу приняли католические страны Европы, подчинявшиеся в церковном отношении папе (итальянские государ­ства, Испанское королевство и соединенная с ним унией Португалия, Речь Посполитая, Франция чуть позже из-за Религиозных войн). В Священной Римской империи, где с 1555 действовал Аугсбургский религиозный мир , установивший право князей определять вероисповедание подданных, католические немецкие государства (Бавария, Вестфалия, Вюрцбург, Майнц и др.) приняли реформу в течение 1583—1584, протестантские — намного позже. Пруссия перешла на новый календарь с 22 августа 1610. Датское королевство (в унии с Данией находилась Норвегия) приняло Г. к. с 18 февраля 1700, Великобритания — со 2 сентября 1752, Швеция (в состав Шведского королевства входили и финские земли) — с 17 февраля 1753. В 1583 папа Григорий XIII направил константинопольскому патриарху Иеремии II Траносу посольство с предложением перейти на новый календарь . 20 ноября 1583 в Константинополе состоялся собор, на котором было принято «Правило о пасхалии и о новом календаре», подписанное патриархами Константинопольским Иеремией II, Александрийским Сильвестром, Иерусалимским Софронием VI и другими православными иерархами. Г. к. был осужден, как не соответствующий каноническим правилам празднования Пасхи, сторонники нового календаря преданы анафеме (томос от 20 ноября 1583). Следование юлианскому календарю рассматривалось как сохранение отеческой веры и исповедания. Отрицательное отношение Православной церкви к Г. к. было подтверждено окружным посланием Константинопольского патриарха Кирилла V в 1756 и окружным по­сланием патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского в 1848. Поэтому в православных странах календарная реформа осуществилась лишь в начале XX в. Со 2-й половины XIX в. Г. к. становится всемирным. Япония ввела Г. к. с 1 января 1873 (после революции Мэйдзи), Китай — с 20 ноября 1911 (после Синьхайской революции), Болгария — с 1916, Россия — с 1 февраля 1918 ( декрет Совнаркома «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» от 24 января 1918), Румыния и Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия) — с 1919, Греция — с 10[23] марта 1924, Турция — с 18 декабря 1925 (после младотурецкой революции и провозглашения республики), Египет — с 17 сентября 1928. В настоящее время Г. к. является международным календарем: он введен практически во всех странах мира, или закреплен законодательно в качестве государ­ственного, или существует параллельно с традиционными календарными системами в качестве гражданского. Лит.: Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990; Кузенков П. В. Христианские хронологические системы. История летоисчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции. М., 2014; Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Сonference to Сommemorate Its 400th Anniversary, 1582—1982 / Ed. G. V. Coyne, M. A. Hoskin, O. Pedersen. Vatican, 1983.