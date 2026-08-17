ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ (нем. Gregorianischer Choral)
Григорианское пение (лат. cantus Gregorianus).
В широком смысле – одноголосное богослужебное пение в Рим.-католич. церкви на лат. языке (то же, что cantus planus – лат. «плавный распев»; термин указывает на то, что муз. ритм распева не нотируется). В узком смысле – круг одноголосных песнопений рим. традиции, утвердившейся у католиков в качестве богослужебного канона. Ср.-век. хронисты писали, что Святой Дух, явившийся в виде голубя, внушил новые распевы папе Григорию I Великому. Согласно совр. точке зрения (Б. Штебляйн и др.), реформа пения в зап.-христианской традиции произошла позднее, при Виталиане (понтификат 657–672), мечтавшем выстроить пышный церемониал по визант. образцу.
Многообразный и пёстрый репертуар Г. х. в осн. сложился в эпоху Каролингов (первые нотированные рукописи датируются 9 в.). Некоторые авторитетные учёные полагают, что он сформировался в империи франков (Х. Хукке называет его «франкским хоралом»), а затем был перенесён в Рим. При том что традиция Г. х. чрезвычайно консервативна, круг песнопений на протяжении веков (особенно до 13 в.) постоянно расширялся. Церковь неоднократно предпринимала попытки его унификации, важнейшие вехи: Тридентский собор (1545–63), реформа папы Пия X (1903–04; канон нынешних обиходных книг следует в осн. принципам этой реформы), II Ватиканский собор (1962–65; разрешение службы на разных совр. языках повлекло за собой попытки перевода текстов Г. х.).
Большинство текстов Г. х. взято из Священного Писания (гл. обр. из Псалтири и Нового Завета; особенно значительны новозаветные песни библейские) или представляет собой его парафразы. Муз. ритм и форма Г. х. продиктованы закономерностями молитвословной прозы, и для правильного восприятия Г. х. необходимо понимание текста молитв.
Г. х. классифицируются по литургич. функции [внутри оффиция (т. е. службы часов) и внутри мессы]; по приуроченности к календарному празднику; по принадлежности к определённому церковному тону или ладу (напр., «антифон восьмого тона», «респонсорий второго лада»); по степени мелодического распева [силлабические (на один слог одна нота), невменные и мелизматические (на один слог много нот)]; по типу исполнения (антифонные и респонсорные; см. Антифонное пение, Респонсорное пение). В силлабической манере распеваются псалмы и молитвы (напр., «Pater noster»), невменный стиль характерен для большинства антифонов; образец мелизматического стиля – аллилуйя. В храме Г. х. исполняется мужским хором, чаще небольшим ансамблем певчих (cantores), иногда поддерживаемым органом, под руководством поющего наставника (magister); исполнение некоторых мелодий, в особенности мелизматических, требует высокого проф. мастерства. Община в пении Г. х. не участвует.
Простейшими (и, по-видимому, наиболее древними) формами Г. х. являются т. н. речитационные тоны (на которые читаются любые богослужебные тексты) и псалмовые тоны (см. в ст. Псалмодия); то и другое имеет формульный, строго кодифицированный характер (см. также в ст. Тон). Распев псалмов составляет основу службы часов. После псалма исполняется короткий антифон. По тому же принципу чередования строится большой респонсорий оффиция (responsorium prolixum), в котором псалмовый стих («верс») распевается на особый, мелодически развитый (т. н. респонсорный) тон, а на месте антифона находится ответ (responsum) хора. Те же формальные признаки лежат в основе распевов мессы: респонсорных оффертория, градуала и аллилуйи, антифонных интроита (входной антифон) и коммунио (причастный антифон). Особую группу образуют строфические формы: песнопения ординария мессы (Gloria, Credo и др.), тракт, секвенция и гимн. В трёх последних распевается свободносочинённый (т. е. небиблейский) текст. Употребление свободносочинённых текстов в богослужении строго регламентировано. Неформульные распевы гимнов и секвенций выделяются особой выразительностью и рельефностью (напр., секвенция «Dies irae», гимн «Ave maris stella»).
Интервальную основу Г. х. составляет диатоника (точнее, семиквинтовая миксодиатоника), ладогармонический принцип – модальная система на основе 8 церковных тонов (см. в статьях Модальность, Церковные лады). В совр. науке распространён тезис Э. Яммерса о преемственности Г. х. с визант. церковной музыкой (формульный характер мелодии, принципы ладовой организации), однако на имеющихся (поздних) образцах визант. музыки зависимость зап. монодии от восточной неочевидна.
Более древними, чем Г. х., традициями «плавного распева» считаются амвросианский (миланский) и староримский распевы, зародившиеся на территории совр. Италии, а также расцветший во времена араб. завоеваний Пиренейского п-ова мозарабский («неарабский») распев. От строгого и возвышенного Г. х. местные распевы отличаются более значительными размерами и мелизматической пышностью (в чём многие усматривают влияние визант. и др. вост. традиций); текст и напев не столь чётко скоординированы. При этом сохранившиеся нотные рукописи локальных традиций имеют более позднее происхождение (12–16 вв.), чем древнейшие рукописи Г. х., что оставляет простор для научных спекуляций о генезисе Г. х. и для смелых реконструкций практиками аутентичного исполнительства (напр., М. Перес и его ансамбль «Органум», Франция).
В эпохи Средневековья и Возрождения Г. х. выполнял роль мелодии-модели для полифонической разработки в жанрах органума, мотета, мессы. Техника композиции на основе «предустановленного распева» (cantus prius factus) допускала разнообразные приёмы канонич. имитации, ритмической (аугментация, диминуция) и метрической модификации первоисточника, изменявшие его до неузнаваемости.
В Новое время особенно популярные распевы используются вне богослужебной практики («Salve Regina» – «Спаси, Царица», «Te Deum laudamus» – «Тебя, Бога, хвалим»). Некоторые из них приобрели символич. значение («Dies irae» – «День гнева», «Stabat Mater dolorosa» – «Стояла Мать скорбящая»).
Иллюстрации:
«Григорий I Великий, которому Святой Дух в виде голубя внушает богослужебный певческий канон». Фрагмент страницы бенедиктинского антифонария 12–14 вв. Библиотека земли Баден (Карлсруэ). Архив БРЭ.
Исторические издания:
Paléographie musicale. Solesmes, 1889–1983–. [Vol. 1–20–];
Corpus Antiphonalium Officii. Roma, 1963. Vol. 1: Manuscripti «Cursus Romanus» / Ed. R.-J. Hesbert;
Monumenta monodica Medii Aevi. Kassel u. a., 1970. Bd 2: Die Gesänge des altrömischen Graduale / Hrsg. von B. Stäblein.
Дополнительная литература:
Stäblein B. Schriftbild der einstimmigen Musik. 2. Aufl. Lpz., 1984 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 4);
Apel W. Gregorian chant. Bloomington, 1990;
Hiley D. Western plainchant: a handbook. Oxf., 1995;
Григорианский хорал / Cост. Т. Кюрегян, Ю. В. Москва. М., 1997;
Ефимова Н.И. Раннехристианское пение в Западной Европе VIII–X столетий. М., 2004.
Автор статьи: Лебедев С. Н.