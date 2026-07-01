ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА

ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА - ряд цер­ков­но-административных и ка­но­нических пре­об­ра­зо­ва­ний, осу­ще­ст­в­лён­ных в пон­ти­фи­кат па­пы Гри­го­рия VII.

В бо­лее ши­ро­ком ис­то­рическом кон­тек­сте - со­став­ная часть так называемой борь­бы им­пе­рии и пап­ст­ва, а так­же дви­же­ния в ка­то­лической церк­ви в XI-XII века, на­прав­лен­но­го пре­иму­ще­ст­вен­но на уст­ра­не­ние влия­ния свет­ской вла­сти на управ­ле­ние Цер­ко­вью и на внут­ри­цер­ков­ную жизнь.

На­ча­ло про­цес­са внут­ри­цер­ков­но­го об­нов­ле­ния бы­ло по­ло­же­но па­па­ми Гри­го­ри­ем VI (1045-1046), Кли­мен­том II (1046-1047), Львом IX и Вик­то­ром II (1055-1057), ус­мат­ри­вав­ши­ми в прак­ти­ке си­мо­нии, как след­ст­вии вне­цер­ков­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния пра­ва ин­ве­сти­ту­ры, на­ру­ше­ние не толь­ко этической со­став­ляю­щей свя­щен­ст­ва, но и не­по­сред­ст­вен­ной ка­но­нической рег­ла­мен­та­ции про­це­ду­ры из­бра­ния свя­щен­но­слу­жи­те­лей. Борь­ба за ог­ра­ни­че­ние влия­ния свет­ских фео­да­лов на по­став­ле­ние епи­ско­па­та, а так­же стрем­ление к кон­со­ли­да­ции цер­ков­но­го зем­ле­вла­де­ния бы­ли важ­ны­ми со­став­ляю­щи­ми по­ли­ти­ки пап Сте­фа­на IX (1057-1058), Ни­ко­лая II (1059-1061), Алек­сан­д­ра II (1061-1073). С из­бра­ни­ем на пап­ский пре­стол Гри­го­рия VII главными со­став­ляю­щи­ми пап­ской по­ли­ти­ки ста­но­вят­ся: во-пер­вых, тео­ре­тическое обос­но­ва­ние прав Церк­ви и римских пон­ти­фи­ков как на выс­шую ду­хов­ную, так и на выс­шую свет­скую власть (фор­ми­ро­ва­ние кон­цеп­ции пап­ско­го уни­вер­са­лиз­ма, про­ти­во­стоя­ще­го идее уни­вер­саль­ной им­пе­рии; до­ка­за­тель­ные по­ло­же­ния бы­ли из­ло­же­ны в так называемом «Dictatus papae», до­ку­мен­те, да­ти­ро­ван­ном 1075 годом и при­пи­сы­вае­мом Гри­го­рию VII); во-вто­рых, ряд мер по ук­ре­п­ле­нию цер­ков­ной ие­рар­хии (за­прет си­мо­нии и вне­цер­ков­ной ин­ве­сти­ту­ры), ду­хов­ной жиз­ни дио­це­зов и при­хо­дов (за­прет при­ни­мать та­ин­ст­ва от же­на­тых свя­щен­ни­ков ; бул­ла «Cum apo­sto­licae», 1075 год). В конце XI - начале XII веков прин­ци­пы григорианской реформы от­стаи­ва­ли пре­ем­ни­ки Гри­го­рия VII - к ука­зан­но­му пе­рио­ду от­но­сит­ся за­прет пра­ва «ча­ст­ной церк­ви». Осу­ще­ст­в­ле­ние григорианской реформы за­ло­жи­ло как тео­ре­тические, так и прак­тические ос­но­вы кон­цеп­ции пап­ской тео­кра­тии, вер­ши­ной ко­то­рой счи­та­ет­ся пон­ти­фи­кат Ин­но­кен­тия III. Во мно­гом в григорианской реформе бе­рут на­ча­ло важ­ней­шие уче­ния в жиз­ни ка­то­лической церк­ви XII-XIII веков: уче­ние о не­по­гре­ши­мо­сти пап в су­ж­де­ни­ях ex cathedra, уче­ние о «со­кро­вищ­ни­це Церк­ви» - не­ис­ся­кае­мом «за­па­се» бла­го­да­ти, на­ко­п­лен­ном бла­го­да­ря под­виж­ни­че­ст­ву му­че­ни­ков и свя­тых, рас­по­ря­жать­ся ко­то­рым римские пон­ти­фи­ки мо­гут по собственному ус­мот­ре­нию.

Не­смот­ря на осу­ще­ст­в­лён­ные в рам­ках григорианской реформы пре­об­ра­зо­ва­ния, пол­но­стью ис­клю­чить Цер­ковь из сис­те­мы вас­саль­но-лен­ных от­но­ше­ний не уда­лось. Ком­про­мис­с­ное ре­ше­ние в от­но­ше­нии уча­стия цер­ков­ной и свет­ской вла­сти в про­це­ду­ре по­став­ле­ния на цер­ков­ные долж­но­сти и ка­фед­ры бы­ло пред­ло­же­но в конце XI века из­вест­ным тео­ло­гом Иво Шартр­ским (около 1040-1116). Им бы­ли оп­ре­де­ле­ны раз­ли­чия ме­ж­ду ду­хов­ным и свет­ским ком­по­нен­та­ми в ин­ве­сти­ту­ре пре­лата. Так, свет­ские сень­о­ры со­хра­ня­ли пра­во ин­ве­сти­ту­ры лишь при­ме­ни­тель­но к свет­ским пре­ро­га­ти­вам епи­ско­па (пре­ж­де все­го вве­де­ние во вла­де­ние зем­ля­ми), то­гда как ду­хов­ный сан пе­рехо­дил в ак­те цер­ков­ной ин­ве­сти­ту­ры. В 1122 году это ком­про­мисс­ное ре­ше­ние бы­ло за­кре­п­ле­но Вормсс­ким кон­кор­да­том. При этом для германских зе­мель бы­ла пре­ду­смот­ре­на свет­ская ин­ве­сти­ту­ра до ак­та ин­ве­сти­ту­ры цер­ков­ной; для Ита­лии - лишь спус­тя пол­го­да по­сле цер­ков­ной ин­ве­сти­ту­ры. В Скан­ди­нав­ских стра­нах пра­во свет­ской ин­ве­сти­ту­ры и «ча­ст­ной церк­ви» поч­ти в пол­ном объ­ё­ме со­хра­ня­лось вплоть до XIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)