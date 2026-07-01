ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА
ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА - ряд церковно-административных и канонических преобразований, осуществлённых в понтификат папы Григория VII.
В более широком историческом контексте - составная часть так называемой борьбы империи и папства, а также движения в католической церкви в XI-XII века, направленного преимущественно на устранение влияния светской власти на управление Церковью и на внутрицерковную жизнь.
Начало процесса внутрицерковного обновления было положено папами Григорием VI (1045-1046), Климентом II (1046-1047), Львом IX и Виктором II (1055-1057), усматривавшими в практике симонии, как следствии внецерковного осуществления права инвеституры, нарушение не только этической составляющей священства, но и непосредственной канонической регламентации процедуры избрания священнослужителей. Борьба за ограничение влияния светских феодалов на поставление епископата, а также стремление к консолидации церковного землевладения были важными составляющими политики пап Стефана IX (1057-1058), Николая II (1059-1061), Александра II (1061-1073). С избранием на папский престол Григория VII главными составляющими папской политики становятся: во-первых, теоретическое обоснование прав Церкви и римских понтификов как на высшую духовную, так и на высшую светскую власть (формирование концепции папского универсализма, противостоящего идее универсальной империи; доказательные положения были изложены в так называемом «Dictatus papae», документе, датированном 1075 годом и приписываемом Григорию VII); во-вторых, ряд мер по укреплению церковной иерархии (запрет симонии и внецерковной инвеституры), духовной жизни диоцезов и приходов (запрет принимать таинства от женатых священников; булла «Cum apostolicae», 1075 год). В конце XI - начале XII веков принципы григорианской реформы отстаивали преемники Григория VII - к указанному периоду относится запрет права «частной церкви». Осуществление григорианской реформы заложило как теоретические, так и практические основы концепции папской теократии, вершиной которой считается понтификат Иннокентия III. Во многом в григорианской реформе берут начало важнейшие учения в жизни католической церкви XII-XIII веков: учение о непогрешимости пап в суждениях ex cathedra, учение о «сокровищнице Церкви» - неиссякаемом «запасе» благодати, накопленном благодаря подвижничеству мучеников и святых, распоряжаться которым римские понтифики могут по собственному усмотрению.
Несмотря на осуществлённые в рамках григорианской реформы преобразования, полностью исключить Церковь из системы вассально-ленных отношений не удалось. Компромиссное решение в отношении участия церковной и светской власти в процедуре поставления на церковные должности и кафедры было предложено в конце XI века известным теологом Иво Шартрским (около 1040-1116). Им были определены различия между духовным и светским компонентами в инвеституре прелата. Так, светские сеньоры сохраняли право инвеституры лишь применительно к светским прерогативам епископа (прежде всего введение во владение землями), тогда как духовный сан переходил в акте церковной инвеституры. В 1122 году это компромиссное решение было закреплено Вормсским конкордатом. При этом для германских земель была предусмотрена светская инвеститура до акта инвеституры церковной; для Италии - лишь спустя полгода после церковной инвеституры. В Скандинавских странах право светской инвеституры и «частной церкви» почти в полном объёме сохранялось вплоть до XIII века.