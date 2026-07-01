Григорьева выступление 1919 («григорьевщина»)

Григо`рьева выступле`ние 1919 («григорьевщина») — восстание (мятеж) на Украине под руководством Н. А. Григорьева. Прапорщик Никифор Григорьев в 1918 участвовал в создании украинской армии, служил Центральной раде и гетманскому режиму 1918, при котором стал полковником. По указанию С. Петлюры он ушел со службы гетману и поднял восстание на Херсонщине. Формально подчиняясь Директории украинской, нападал на интервентов (французов и греков). С началом наступления Рабоче-крестьянской Красной армии на Украине перешел на ее сторону в январе 1919, отряды Григорьева вошли в качестве бригады в 1-ю Заднепровскую дивизию РККА. 10 марта 1919 Григорьев взял Херсон, затем Никополь, разбил французов у Березовки и 8 апреля занял Одессу. Бригада Григорьева была преобразована в дивизию, планировалось, что она примет участие в войне с Румынией за Бессарабию. 4 мая 1919 григорьевцы начали погромы, убийства евреев и комиссаров. После непродолжительных колебаний комдив поддержал своих солдат и выступил против советской власти. 8 мая 1919 был издан «Универсал» Григорьева, который призывал к восстанию и созданию новой советской республики на Украине путем переизбрания всех Советов на основе системы национального представительства: украинцам 80 %, евреям 5 %, остальным 15 %. На обширной территории правобережной Украины, охваченной восстанием, проходили еврейские погромы и убийства коммунистов. 16 тыс. григорьевцев наступали по расходящимся направлениям. Восставшие заняли Александрию, Кременчуг, Черкассы, Умань, Елисаветград, Екатеринослав. 14—15 мая 1919 РККА перешла в контрнаступление от Киева, Одессы и Полтавы, громя распыленные силы Григорьева. В ночь на 22 мая красный бронепоезд на станции Александрия разгромил штаб Григорьева и его резервы. Во второй половине мая от григорьевцев были очищены все взятые ими города. Г. в. вызвало усиление недоверия совет­ского руководства к другим повстанческим командирам, прежде всего к Н. Махно (хотя он отмежевался от Г. в.), что способствовало нарастанию конфликта коммунистов с Махновским движением в мае-июне 1919. 11 июля 1919 отряды Махно и Григорьева встретились на Правобережье, и между ними было заключено соглашение о создании объединенной повстанческой армии, в которой Григорьев был объявлен командиром, а Махно — председателем реввоенсовета. 27 июля 1919 в с. Сентово Григорьев был убит махновцами. Лит.: Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918—1919 годы. М., 1997; Савченко В. Авантюристы гражданской войны. М., 2000; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013.