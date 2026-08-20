ГРИГОРЬЕВА Инна Львовна

Родилась в 1949 г. Окончила Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Общественные взгляды Эразма Роттердамского в ранний период. (ЛГУ, 1986).

Доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Заведующая кабинетом Научно-информационного методического центра "Лихудовский музей", председатель Новгородского отделения Российского общества интеллектуальной истории.

Область интересов : История ренессансного гуманизма, история образования и книги.

Сочинения: Эразм Роттердамский о реформе католической церкви (по корреспонденции гуманиста до 1517) // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. 1997;

Космополитизм Эразма Роттердамского и ренессансная идея универсализма // Человек в культуре Возрождения. М., 2001;

The ideas of Renaissanse Humanism in the Novgorodian culture from the 16 th to 18 th centures and the creative work of Erasmus of Rotterdam // Межвузовские чтения. Великий Новогород, 2001;

Новгородская шк. братьев Лихудов как восточнославянская академия // Лихудовские чтения . Великий Новгород, 2001 ( в соавторстве с Н. В. Салониковым);

Новгородская школа братьев Лихудов и Петербургский университет // Празднование 275 годовщины основания Санкт-Петербургского университета. Документы и материалы. СПб., 2003.