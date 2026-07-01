ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский биб­лио­те­ко­вед, кни­го­вед.

На­чал биб­лио­теч­ную дея­тель­ность в ря­дах Крас­ной Ар­мии (1921-1924). С 1930 года пре­по­да­вал, за­ве­до­вал ка­фед­ра­ми в Московском биб­лио­теч­ном институте (ны­не Московский государственный университет куль­ту­ры и ис­кусств). В 1935-1940 годы на­учный со­труд­ник НИИ биб­лио­те­ко­ве­де­ния. В 1945-1948 годы ди­рек­тор Все­со­юз­ной книж­ной па­ла­ты. Ав­тор учеб­ни­ков по кур­су «Биб­лио­теч­ные фон­ды», мо­но­гра­фий по ис­то­рии биб­лио­теч­но­го де­ла , про­бле­мам биб­лио­гра­фии и других. Ос­но­вал се­рию «Дея­те­ли кни­ги».

Сочинения: Ор­га­ни­за­ция биб­лио­теч­ных фон­дов. М., 1953; Ф. Ф. Райсс. Очерк жиз­ни и дея­тель­но­сти. М., 1963; Л. Б. Хав­ки­на. М., 1973; Ис­то­рия рус­ско­го биб­лио­те­ко­ве­де­ния (1700–1860) // Сто­ля­ров Ю. Н. Ю. В. Гри­горь­ев. М., 1989.