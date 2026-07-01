ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский библиотековед, книговед.
Начал библиотечную деятельность в рядах Красной Армии (1921-1924). С 1930 года преподавал, заведовал кафедрами в Московском библиотечном институте (ныне Московский государственный университет культуры и искусств). В 1935-1940 годы научный сотрудник НИИ библиотековедения. В 1945-1948 годы директор Всесоюзной книжной палаты. Автор учебников по курсу «Библиотечные фонды», монографий по истории библиотечного дела, проблемам библиографии и других. Основал серию «Деятели книги».
Сочинения: Организация библиотечных фондов. М., 1953; Ф. Ф. Райсс. Очерк жизни и деятельности. М., 1963; Л. Б. Хавкина. М., 1973; История русского библиотековедения (1700–1860) // Столяров Ю. Н. Ю. В. Григорьев. М., 1989.