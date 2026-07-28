ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Сын обер-офицера. 9.1.1868 поступил вольноопределяющимся в 5-й пехотный Калужский полк. 19.8.1870 поступил в Казанское пехотное юнкерское училище. 8.8.1871 окончил училище по 1-му разряду и получил звание портупей-юнкера. 6.2.1872 произведен в прапорщики. 14.9.1873 произведен в подпоручики. 6.10.1873 назначен бригадным адъютантом 1-й бригады 2-й пехотной дивизии. 28.7.1875 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 13.6.1877 произведен в штабс-капитаны. 10.7.1877 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 2-й пехотной дивизии по строевому отделению. 28.2.1878 назначен командующим 1-й линейной ротой 5-го пехотного Калужского полка. 28.3.1878 утвержден командиром роты. 6.4.1878 командирован в распоряжения штаба Казанского военного округа. 27.8.1878 прикомандирован к штабу Казанского военного округа. 27.10.1878 назначен и. д. взводного офицера Казанского пехотного юнкерского училища. 17.4.1879 произведен в капитаны за боевые отличия (со старшинством с 28.11.1877). 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 27.4.1882 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Казанский военный округ. 1.6.1882 назначен и.д. старшего адъютанта штаба 2-й пехотного дивизии. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 29.4.1884 назначен обер-офицером для поручений при штабе Казанского военного округа. 18.10.1884 назначен заведующим мобилизационным отделением штаба Казанского воен. округа. 23.3.1886 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Казанского воен. округа. 13.4.1886 произведен в подполковники с утверждением в должности. 1.8.1886 назначен старшим адъютантом мобилизационного отделения штаба Казанского военного округа. С 21.9.1887 по 1.10.1888 прикомандирован к 8-му пехотному Эстляндскому полку для цензового командования батальоном. 1.4.1890 произведен в полковники. 6.8.1891 назначен начальником штаба 15-й кавалерийской дивизии. 6.8.1896 отчислен от должности с оставлением в Генеральном штабе и прикомандированием к лейб-гвардии Уланскому Его Величества полку для практического изучения всех условий кавалерийской службы. 29.3.1899 назначен командиром 19-го драгунского Кинбурнского полка. 7.8.1900 произведен в генерал-майоры с назначением начальником штаба Варшавской крепости. 30.8.1905 назначен комендантом Очаковской крепости. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты. 11.3.1907 назначен комендантом Севастопольской крепости. 7.3.1909 назначен комендантом Ковенской крепости. 6.12.1912 произведен в генералы от кавалерии. В июле 1915 г. после подхода к крепости германск. войск и начала артиллерийского обстрела выехал в тыл, якобы для доклада командующему 10-й армией, бросив подчиненные войска. 4.8.1915 верховный главнокомандующий приказал арестовать Григорьева. 25.8.1915 последовало высочайшее соизволение на предание Григорьеву особому присутствию Двинского военно-окружного суда по обвинению в противозаконном бездействии власти (непринятии должных мер для приведение крепости в боеспособное состояние в инженерном отношении и для целесообразной организации артиллерийской обороны) и самовольном оставлении во время боя командования войсками. 26.9.1915 признан виновным по обоим пунктам и приговорен, по лишению воинского звания, чинов, орденов, знаков и медалей, дворянства и всех прав состояния, к исключению из военной службы и ссылке на каторжные работы на 15 лет. 3.10.1915 просьба о помиловании была отклонена императором Николаем II. 24.10.1915 исключен с военной службы с лишением чинов, воинского звания, орденов, знаков, медалей и всех прав состояния. 17.12.1915 заключен в Ярославскую временную каторжную тюрьму. 29.5.1917 подал прошение в Главный военный суд с просьбой об освобождении и реабилитации. К тому времени был болен сахарным диабетом, артериосклерозом, подагрой и варикозным расширением вен. В удовлетворении прошения было отказано. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь полковника Евдокия Николаевна (ур. Севостьянова). Дети: Нина (в замужестве Левицкая) (род. 25.3.1878), Георгий (род. 27.12.1879), Ольга (род. 19.6.1884), Борис (род. ок. 1897).