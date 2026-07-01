ГРИГОРЬЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИГОРЬЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ - регент, автор духовно-музыкальных сочинений и переложений, аранжировщик и редактор-изданий церковнопевческого репертуара.

Детство и отрочество Григорьева прошли в Москве в среде малолетних певчих Чудовского хора в те годы, когда к управлению хором святитель Филарет (Дроздов) привлек молодого талантливого регента Ф.А. Багрецова. Здесь, в хоре, не только пели , но и изучали общеобразовательные предметы и музыкальную грамоту. Выйдя из хора в начале 50-х годов XIX века, Григорьев поступил в регентский класс Придворной певческой капеллы. В это время капелла по инициативе А.Ф. Львова приступила к подготовке нового контингента регентов. После получения аттестата Григорьев уехал в провинцию, где в общей сложности проработал более 40 лет с церковными хорами в основном в небольших уездных городах Московской, Орловской, Оренбургской, Тамбовской и Тверской губерний: в 50-60-х годах XIX века в Серпухове (с хором Троицкого собора) и в Ливнах, в 70-80-х годах в Оренбурге, в 90-х годах в Моршанске и Бежецке. Накопив богатый опыт регента-практика и собрав большую библиотеку певческих рукописей, Григорьев приступил во 2-й половине 80-х годов XIX века к изданию сочинений, которые, на его взгляд, представляли интерес для исполнителей и слушателей и так или иначе были связаны с его регентской деятельностью. Основу этого собрания составляют образцы церковной музыки 1-й половины XIX века: песнопения безымянных авторов с сохранением всевозможных украшений и соло, а также общеизвестные в практике церковных хоров сочинения, изложенные исключительно для 4-голосного смешанного хора. Григорьев выступил в качестве аранжировщика и редактора этой литературы , что отражено в издании термином «положил на 4 голоса». Публикуя сочинения и переложения сочинений святителя Димитрия (Туптало), митрополита Ростовского, Д.С. Бортнянского, С.А. Дегтярёва, А.Л. Веделя, протоиерея Петра Турчанинова, архимандрита Феофана (Александрова) и иеромонаха Виктора (Высоцкого), Григорьев не указывал, за редким исключением, имя автора композиции, поэтому они могли восприниматься как его сочинения. Своих сочинений и переложений (знаменного, киевского, греческих и местных распевов) у Григорьева не так много, и они выполнены в том же мелодико-гармоническом стиле, что и все остальные сочинения, правда, в более поздних явственнее заметна связь с новыми веяниями в церковной музыке. Всего Григорьев издал на собственные средства в московской литографии В. Гроссе 81 сочинение (сюда входят также 2 номера - Dies irae и Lacrimosa с русским текстом - из «Реквиема» В.А. Моцарта и часть оратории Й. Гайдна «Семь слов Спасителя на Кресте» на русском языке): в 1886 году - № 1-31, в 1888 году - № 32-40, в 1890 году - № 41-65, в 1892-1893 годы - № 66-81. Затем он продал права издательству П. Юргенсона, которое повторило эту серию также в 4 выпусках в 1891-1896 годы. Издания Григорьева представляют тот репертуар, который сложился в певческой практике русской провинции в 50-80-х годах XIX века.

Григорьев является автором небольшой работы «О церковном православном пении и певчих», опубликованной первоначально в «Оренбургских ЕВ» (1882. № 9. Ч. неофиц. С. 365-374) и напечатанной отдельно в Оренбурге в 1889 году под названием «О православном церковном пении», а затем в Москве в 1897 году.