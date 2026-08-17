ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Валерьевич

Родился 25.08.1976. Окончил Башкирский государственный университет в 1998 г.

С 1993 по 1998 гг. обучался на историческом факультете Башкирского госуниверситета, после окончания которого в 1998 г. поступил в аспирантуру кафедры новой и новейшей истории. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Немцы Башкортостана в конце XIX–ХХ вв.»

С 1999 г. работает на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета Башкирского государственного университета. В 2005 г. избран доцентом кафедры.

Учителя : И.Д. Чигрин, А.Б. Юнусова

Область интересов : Религиозная политика в Речи Посполитой в XVI–XVII вв.

Сочинения: Автор более 20 работ по истории конфессиональных отношений в Польше в XVII веке.

Протестантско-католическая шляхта и конфессиональный вопрос в Речи Посполитой в конце XVI – начале XVII веков: Курс лекций / Предисловие Ю.Н. Сергеева. Уфа, 2004;

Немцы Башкортостана в конце XIX–XX вв. Уфа, 2003. 2-е издание.

Протестанско-католическая шляхта и конфессиональный вопрос в Речи Посполитой в конце XVI – начале XVII веков. Учебное пособие – Уфа, 2004. – 86 с.