ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский литературный и театральный критик, поэт, прозаик, переводчик.
Сын чиновника и дочери крепостного кучера. Окончил юридический факультет Московского университета (1842), учился вместе с А.А. Фетом и Я.П. Полонским. Заведовал библиотекой университета (конец 1842-1843), в 1843 году дебютировал как поэт (стихотворение «Доброй ночи!» - журнал «Москвитянин», № 7). В 1844 году уехал в Санкт-Петербург, где начал деятельность критика (театральные рецензии, публицистика), прозаика (трилогия повестей «Человек будущего», «Моё знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина», 1845-1846 годы), переводчика («Антигона» Софокла, «Школа мужей» Мольера, обе 1846 года). В 1846 году выпустил единственный прижизненный сборник - «Стихотворения». В начале 1847 года возвратился в Москву. Сотрудничал с журналом «Москвитянин» (с конца 1850 года, стал одним из идеологов его «молодой редакции»), славянофильским журналом «Русская беседа» (с 1856) и другими. В 1857-1858 годы жил в Италии и Франции (в качестве домашнего учителя в семье князей Трубецких). С октября 1858 года в Санкт-Петербурге, сотрудничал с журналом «Русское слово» (с 1859), журналами братьев Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» (с 1861) и «Эпоха» (с 1864).
Близкий по мировоззрению к почвенничеству, Григорьев в своей «органической критике» развивал романтические (восходящие, в частности, к философии Ф.В. Шеллинга) идеи о произведении искусства как «живом» целостном организме. Выступал против критики «чисто эстетической», подчёркивая духовно-этический смысл художественного произведения как выражения народного идеала и усматривая в искусстве «предопределяющие жизнь силы» («О правде и искренности в искусстве», 1856). Образцы истинного художественного творчества находил в народной песне, произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского. Художественная критика, по мнению Григорьева, должна отказаться от рационалистических аналитических методов и уподобиться искусству, стать «столь же органическою, как само искусство» («Критический взгляд на основы, значение и приёмы современной критики искусства», 1858).
Лирика Григорьева развивает традиции «страстного» романтического стиля; диапазон переживаний простирается в ней от отчаяния до религиозной экзальтации: циклы «Дневник любви и молитвы» (конец 1840-х - начало 1850-х годов), «Борьба» (1857 год; стихотворения «О, говори хоть ты со мной…» и «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…») были положены на музыку, вероятно при участии самого Григорьева, и стали популярными романсами) и другие. Автобиографически окрашенная тема любовной страсти, главной для поэзии Григорьева, - в центре поэм «Venezia la bella» (1858), «Вверх по Волге» (1862), в которых преобладает откровенно исповедальный тон. Среди других сочинений: драмы, мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества» (1862-1864), переводы оперных либретто.
Сочинения: Литературная критика. М., 1967; Эстетика и критика / Вступ. ст., сост. и прим. А. И. Журавлевой. М., 1980; Сочинения: В 2 т. М., 1990; Письма. М., 1999; Стихотворения. Поэмы. Драмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и прим. Б. Ф. Егорова. СПб., 2001.
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