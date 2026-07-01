ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский литературный и те­ат­раль­ный кри­тик, по­эт , про­за­ик, пе­ре­во­дчик.

Сын чи­нов­ни­ка и до­че­ри кре­по­ст­но­го ку­че­ра. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Мо­с­ковского уни­верси­тета (1842), учил­ся вме­сте с А.А. Фе­том и Я.П. По­лон­ским. За­ве­до­вал библиотекой уни­вер­си­те­та (конец 1842-1843), в 1843 году де­бю­ти­ро­вал как по­эт (стихотворение «Доб­рой но­чи!» - журнал «Мо­ск­ви­тя­нин», № 7). В 1844 году уе­хал в Санкт-Пе­тер­бург, где на­чал дея­тель­ность кри­ти­ка (те­ат­раль­ные ре­цен­зии, пуб­ли­ци­сти­ка ), про­заи­ка (три­ло­гия по­вес­тей «Че­ло­век бу­ду­ще­го», «Моё зна­ком­ст­во с Ви­та­ли­ным», «Офе­лия. Од­но из вос­по­ми­на­ний Ви­та­ли­на», 1845-1846 годы), пе­ре­во­дчи­ка («Ан­ти­го­на» Со­фок­ла, «Шко­ла му­жей» Моль­е­ра, обе 1846 года). В 1846 году вы­пус­тил един­ст­вен­ный при­жиз­нен­ный сбор­ник - «Сти­хо­тво­ре­ния». В начале 1847 года воз­вра­тил­ся в Мо­ск­ву. Со­труд­ни­чал с журналом «Мо­ск­ви­тя­нин» (с конца 1850 года, стал од­ним из идео­ло­гов его «мо­ло­дой ре­дак­ции»), сла­вя­но­филь­ским журналом «Рус­ская бе­се­да» (с 1856) и другими. В 1857-1858 годы жил в Ита­лии и Фран­ции (в ка­че­ст­ве до­маш­не­го учи­те­ля в се­мье кня­зей Тру­бец­ких). С октября 1858 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, со­труд­ни­чал с журналом «Рус­ское сло­во» (с 1859), жур­на­ла­ми брать­ев Ф.М. и М.М. Дос­то­ев­ских «Вре­мя» (с 1861) и «Эпо­ха» (с 1864).

Близ­кий по ми­ро­воз­зре­нию к поч­венни­че­ст­ву, Григорьев в сво­ей «ор­га­ни­че­ской кри­ти­ке» раз­ви­вал ро­ман­ти­че­ские (вос­хо­дя­щие, в ча­ст­но­сти, к фи­ло­со­фии Ф.В. Шел­лин­га) идеи о про­из­ве­де­нии ис­кус­ст­ва как «жи­вом» це­ло­ст­ном ор­га­низ­ме. Вы­сту­пал про­тив кри­ти­ки «чис­то эс­те­ти­че­ской», под­чёр­ки­вая ду­хов­но-этический смысл ху­дожественного про­из­ве­де­ния как вы­ра­же­ния народного идеа­ла и ус­мат­ри­вая в ис­кус­ст­ве «пре­до­пре­де­ляю­щие жизнь си­лы» («О прав­де и ис­крен­но­сти в ис­кус­ст­ве», 1856). Об­раз­цы ис­тин­но­го ху­дожественного твор­че­ст­ва на­хо­дил в народной пес­не, про­из­ве­де­ни­ях А.С. Пуш­ки­на, Н.В. Го­го­ля, А.Н. Ост­ров­ско­го. Ху­дожественная кри­ти­ка, по мне­нию Григорьева, долж­на от­ка­зать­ся от ра­цио­на­ли­стических ана­ли­тических ме­то­дов и упо­до­бить­ся ис­кус­ст­ву, стать «столь же ор­га­ни­че­скою, как са­мо ис­кус­ст­во» («Кри­ти­че­ский взгляд на ос­но­вы, зна­че­ние и приё­мы со­вре­мен­ной кри­ти­ки ис­кус­ст­ва», 1858).

Ли­ри­ка Григорьева раз­ви­ва­ет тра­ди­ции «стра­ст­но­го» ро­ман­тического сти­ля; диа­па­зон пе­ре­жи­ва­ний про­сти­ра­ет­ся в ней от от­чая­ния до ре­лигиозной эк­заль­та­ции: цик­лы «Днев­ник люб­ви и мо­лит­вы» (конец 1840-х - начало 1850-х годов), «Борь­ба» (1857 год; сти­хо­тво­ре­ния «О, го­во­ри хоть ты со мной…» и «Цы­ган­ская вен­гер­ка» («Две ги­та­ры, за­зве­нев…») бы­ли по­ло­же­ны на му­зы­ку, ве­ро­ят­но при уча­стии са­мо­го Григорьева, и ста­ли по­пу­ляр­ны­ми ро­ман­са­ми) и другие. Ав­то­био­гра­фи­че­ски ок­ра­шен­ная те­ма лю­бов­ной стра­сти, глав­ной для по­эзии Григорьева, - в цен­тре по­эм «Venezia la bella» (1858), «Вверх по Вол­ге» (1862), в ко­то­рых пре­об­ла­да­ет от­кро­вен­но ис­по­ведаль­ный тон. Сре­ди других со­чи­не­ний: дра­мы, ме­муа­ры «Мои ли­те­ра­тур­ные и нрав­ст­вен­ные ски­таль­че­ст­ва» (1862-1864), пе­ре­во­ды опер­ных либ­рет­то.

Сочинения: Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка. М., 1967; Эс­те­ти­ка и кри­ти­ка / Вступ. ст., сост. и прим. А. И. Жу­рав­ле­вой. М., 1980; Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1990; Пись­ма. М., 1999; Сти­хо­тво­ре­ния. По­эмы. Дра­мы / Вступ. ст., сост., под­гот. тек­ста и прим. Б. Ф. Его­ро­ва. СПб., 2001.

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