ГРИГОРЬЕВ АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИГОРЬЕВ АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор .

Кре­по­ст­ной генерал-майор Н.В. Кре­то­ва, в 1804 году по­лу­чил «воль­ную». Был от­дан в обу­че­ние к И.Д. Жи­ляр­ди, за­тем про­шёл курс в ар­хитектурной шко­ле при Экс­пе­ди­ции Крем­лёв­ско­го строе­ния под руководством Ф. Кам­по­ре­зи. В ран­ний пе­ри­од Григорьев под­ра­жал Дж. Ква­рен­ги, сле­дуя как ла­ко­низ­му и мо­ну­мен­таль­но­сти его ар­хи­тек­ту­ры, так и его гра­фической ма­не­ре. С 1808 года на служ­бе в ве­дом­ст­ве московского Вос­пи­та­тель­но­го до­ма, сна­ча­ла как по­мощ­ник И.Д. Жи­ляр­ди и Д.И. Жи­ляр­ди, с 1828 года в ка­че­ст­ве главного ар­хи­тек­то­ра. Од­но­вре­мен­но был ар­хи­тек­то­ром Ма­ри­ин­ской, Пав­лов­ской, Го­ли­цын­ской боль­ниц, Стран­но­при­им­но­го до­ма Ше­ре­ме­те­вых. Мас­тер ар­хи­тек­ту­ры московского ам­пи­ра, спо­соб­ст­во­вал сло­же­нию сти­ле­во­го един­ст­ва об­ли­ка Мо­ск­вы по­сле по­жа­ра 1812 года. Соз­да­вал про­ек­ты не­боль­ших особ­ня­ков для среднего дво­рян­ст­ва и ку­пе­че­ст­ва, круп­ных зда­ний для зна­ти (в том числе двор­ца великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча у Крым­ско­го мос­та, ру­беж 1820-1830-х годов; не сохранился). Со­хра­ни­лись: до­ма Хру­щё­вых - Се­лез­нё­вых (1814-1817 годы; ны­не му­зей А.С. Пуш­ки­на), Ло­пу­хи­ных - Ста­ниц­кой (1817-1822 годы; ны­не му­зей Л.Н. Тол­сто­го; оба - на улице Пре­чис­тен­ка), соб­ст­вен­ный в Ми­лю­тин­ском переулке (1842-1844), зда­ние Ре­мес­лен­но­го учеб­но­го за­ве­де­ния на Го­ро­хо­вом по­ле (пе­ре­строе­но из двор­ца А.К. Ра­зумов­ско­го, 1834-1842 годы; ны­не Институт фи­зической куль­ту­ры). Григорьев при­ни­мал уча­стие в осу­ще­ст­в­ле­нии зна­чительных про­ек­тов Д.И. Жи­ляр­ди и О.И. Бо­ве, ему так­же при­пи­сы­ва­ет­ся уча­стие в строи­тель­ст­ве церкви Трои­цы на Пят­ниц­ком клад­би­ще, хра­ма «Боль­шое Воз­не­се­ние» и других в Мо­ск­ве. Сре­ди других со­ору­же­ний - дом (1820-1830-е годы, пе­ре­стро­ен) и Тро­иц­кая церковь (1826-1828 годы; со­че­та­ла тип хра­ма «под ко­ло­ко­лы» с фор­ма­ми позд­не­го клас­си­циз­ма, унич­то­же­на в 1941 году; вос­соз­да­на в 1999 году) усадь­бы графов Ол­суфь­е­вых в селе Ер­шо­во (под Зве­ни­го­ро­дом). Григорьев ос­та­вил боль­шое гра­фическое на­сле­дие (чер­те­жи, ак­ва­ре­ли, ри­сун­ки).

Иллюстрации:

А. Г. Гри­горь­ев. Дом Хру­щё­вых – Се­лез­нё­вых в Мо­ск­ве. 1814–17. Фото А. И. Нагаева

А. Г. Гри­горь­ев. Дом усадь­бы гр. Ол­суфье­вых в с. Ер­шо­во. 1820–30-е гг. Архив БРЭ