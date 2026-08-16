ГРИГОРЕСКУ НИКОЛАЕ ЙОН
ГРИГОРЕСКУ НИКОЛАЕ ЙОН - румынский живописец и график.
Учился в иконописной мастерской А. Хладека в Бухаресте, в 1848-1861 годы писал иконы и расписывал храмы и монастыри (Агапия, Кэлдэрушань и другие). В 1862-1863 годы учился в Париже - в Школе изящных искусств у С. Корню, затем работал вместе с художниками барбизонской школы в лесу Фонтенбло; испытал их влияние («Закат в Барбизоне», 1867 год; «Сторож из Шайи», 1869 год, оба - Музей искусств, Бухарест). Вернувшись на родину в 1869 году, поселился в Бухаресте. В 1873-1874 годы посетил Вену, города Италии, Афины, Константинополь. В 1880-1887 годы вновь жил во Франции; с 1887 года окончательно обосновался в Румынии. Главная тема картин Григореску - природа; его пейзажи пронизаны светом и воздухом. Писал также сцены сельской жизни, крестьянские типы («Возвращение с ярмарки», 1870-е годы; «Крестьянка из Мусчела», 1877 год, обе - Музей искусств, Бухарест). В 1877 году как репортёр-рисовальщик участвовал в освободительной войне против турецкого владычества; на основе своих зарисовок создал ряд батальных картин («Штурм Смырдана», 1885 год, там же, и другие).
Иллюстрации:
Н. Григореску. «Крестьянка из Мусчела». 1877. Музей искусств (Бухарест). Архив БРЭ.