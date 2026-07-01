ГРИГОРЦЕВИЧ Станислав Селиверстович

Родился 23.08.1917. Окончил исторический факультет Томского государственного педагогического института (ТГПИ) в 1941 г.

Кандидат исторических наук (1951). Д окторская диссертация : Дальневост. политика империалистических держав в 1906–1917 гг. (1964).

В конце 1941 г. окончил Томский педагогический институт по специальности “История”. Был направлен на работу в г. Тайга, где до июля 1943 г. преподавал историю в Железнодорожной средней школе взрослых № 3. С 15 июля того же года – преподаватель истории. С 1 сентября 1946 г. – преподаватель кафедры истории, с 1949 г. – старший преподаватель, а с 1954 г. – доцент (утвержден ВАК 7 марта 1954), заведующий кафедрой всеобщей истории ТГПИ.

В 1949/50 и 1951/52 учебных годах по совместительству – старший преподаватель, затем доцент кафедры новой (с 1951 – всеобщей) истории историко-филологического факультета Томского государственного университета (ТГУ).

В 1955 г. в связи с закрытием исторического отделения в Томского государственного педагогического института был переведен на работу в Томский госунивреситет. С 1 октября 1955 г. – доцент, с 1 января 1959 г. – заведующий кафедрой всеобщей истории историко-филологического (с 1974 – исторического) факультета ТГУ. После разделения этой кафедры c 1 сентября 1961 г. на кафедры древней и средней истории и новой и новейшей истории (с 1993 – кафедра новой и новейшей истории и международных отношений) с 1 сентября 1961 г. по 1 июля 1993 г. – заведующий кафедрой. Профессор с 1965 г. С 1 июля 1993 г. – профессор кафедры новой и новейшей истории и международных отношений.

Учитель : А.Л. Гальперин.

Область интересов : История новейшего времени стран Европы и Америки (1918-1945 гг.).

Сочинения: Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и её разгром (1918–1922 гг.). М., 1957;

Дальневост. политика империалистических держав в 1906–1917 гг. Томск, 1965;

История внешней политики России: конец XIX – начало XX века. М., 1997 (в соавт.).