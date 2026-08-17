ГРИГОР ТАТЕВАЦИ

ГРИГОР ТАТЕВАЦИ - армянский философ, богослов, педагог, церковный деятель.

Святой Армянской Апостольской Церкви (пам. в субботу перед 4-м воскресеньем Великого поста). Ученик Ованнеса Воротнеци, основателя Татевского университета, с 1390 года ректор этого учебного заведения. Оставил богатое научное наследие. Наиболее важные труды: «Книга вопрошаний» - своего рода философская и богословская энциклопедия армянского средневековья, «Книга проповедей » (Зимний и Летний тома), «Златочрев», «Толкование на Введение Порфирия», «Краткий анализ книги Давида Непобедимого», толкования книг ВЗ и НЗ .

Григор Татеваци разграничивает сферы знания и веры, защищая теорию двойственности истины. «Естественное познание» направлено на постижение мира, тогда как «благодатное познание» охватывает область веры и не должно вторгаться в область знания. Основой существования природы являются 4 богосозданных элемента - огонь, воздух, вода и земля, которые находятся в вечном круговращении и в своем «возникновении и уничтожении неиссякаемы, не умирают и не уничтожаются. Уничтожение одних вещей есть возникновение других... Элементы вечны благодаря этому круговороту» (Книга вопрошаний. Константинополь, 1729 год. С. 181, на древнеармянском языке). Познание природы необходимо для познания ее Создателя; Его невозможно познать, но можно приблизиться к Его постижению через познание Его творения. Григор Татеваци не признавал врожденных знаний и добродетелей: «Душа разумного человека подобна неисписанной доске или чистому пергамену: что напишешь на ней, то она и воспримет» (Книга проповедей. Летний том. Константинополь, 1741 год. С. 454, на древнеармянском языке). Высшей ступенью познания является разум, который, опираясь на результаты, добытые органами чувств, познает сущность вещи. «Наше знание следует за сущим, ибо сперва существует вещь и лишь затем - наше знание о ней» (Книга вопрошаний. С. 118). Разум, постигая в вещах их общие черты, группирует их в роды и виды. Вопрос о природе универсалий Григор Татеваци решает с позиций номинализма. Единичное, индивид «является предпочтительным, истинным и первичным сущим» (Там же. С. 550). Понятия рода и вида «образуются вследствие собирания индивидов, а при упразднении индивидов они упраздняются» (Краткий анализ книги Давида Непобедимого - Матен. № 1695. С. 47а). Следуя Аристотелю, Григор Татеваци называет общие понятия «вторичными сущностями», существование которых зависит от существования первичных единичных вещей. Согласно Григору Татеваци, душа и тело возникают одновременно и развитие души совершается по мере развития и роста тела, последовательно проявляя сперва «растительную», затем «животную», а на их основе - «разумную», высшую форму души.

Церковно-политические взгляды Григора Татеваци характеризуют его как твердого защитника Армянской Церкви, отстаивавшего ее позиции в борьбе против католических миссионеров, проникших в Восточную Армению в 20-40-х годах XIV века. В это же время армянскими униатами (сторонниками унии с Римом) были переведены на армянский язык труды Фомы Аквинского, Альберта Великого, Гильберта Порретанского и других католических философов. Эти сочинения были использованы Григором Татеваци в полемике с католическими проповедниками, а армянские читатели познакомились с европейской философской мыслью XIII-XIV веков. Аристотелизм Фомы Аквинского оказал определенное влияние на гносеологию и логику Григора Татеваци. Положительно восприняв философскую литературу Запада, Григор Татеваци отверг католическую теологию и догматику. Он возглавил борьбу за сохранение самостоятельности Армянской Церкви , пресек попытки униатов подчинить Армению Римскому престолу и выдвинул идею о перенесении обратно в Эчмиадзин резиденции армянского католикоса-патриарха из Киликийской Армении, попавшей под власть египетских мамлюков и под влияние папских эмиссаров. Эту идею через 2 десятилетия после смерти Григора Татеваци осуществили его ученики (Товма Мецопеци и другие), вернувшие престол католикоса в Араратскую долину, в Эчмиадзин, где он и пребывает в настоящее время.

За годы руководства Татевским университетом и апракунисской монастырской школой Григор Татеваци, по свидетельству современников, воспитал свыше 300 учеников, ставших впоследствии видными деятелями армянской науки, литературы и Церкви (Аракел Сюнеци, Матеос Джугаеци, Товма Мецопеци и другие). Армянская Апостольская Церковь причислила Григора Татеваци к лику святых.

Иллюстрации:

Св. Григор Татеваци. Икона. Мастер О. Н. Овнатанян. 2-я пол. XVIII в. Армения (музей кафедрального собора в Эчмиадзине).

Сочинения:

Армянская философия, Григор Татеваци / Сост., пер. и вступ. ст.: С. С. Аревшатян // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 2. С. 654-659;

Толкование Притчей Соломоновых / Пер. с древнеарм., вступ. ст. и примеч.: С. С. Аревшатян. Ереван, 1999.