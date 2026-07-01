ГРИГОР СКЕВРАЦИ

ГРИГОР СКЕВРАЦИ - армянский летописец, поэт , музыкант.

Ученик и сподвижник епископа Нерсеса Ламбронаци (1153-1198), государственного и церковного деятеля, ученого, основателя скеврской школы. Григор Скевраци был настоятелем Скеврского храма, наставником и учителем; в 1256 году посвящен в сан епископа .

До настоящего времени из литературного наследия Григора Скевраци сохранились похвальные слова (энкомии), церковные песнопения, речи. Один из энкомиев посвящен Нерсесу Ламбронаци, наиболее значительные из речей - Житию святого Григория Просветителя, Воскресению Христову, Страстной пятнице. По поручению Левона II Григор Скевраци перевел с греческого послания архиепископа Иоанна Никейского (IX век), написал несколько молитв, в 1198 году составил энкомий из Рождественского канона Иоанна Крестителя, начинающийся словами: «Вселенская справедливость...», впоследствии ставший наиболее известным из его творений. Григор Скевраци приписывается трактат «Светлая война» на Книгу пророка Исаии.