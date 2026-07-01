ГРИГОР НАРЕКАЦИ
ГРИГОР НАРЕКАЦИ - армянский поэт, философ.
Сын богослова, впоследствии епископа Хосрова Андзеваци. Воспитывался в Нарекском монастыре, где изучал Библию, церковную литературу, греческий язык; удостоился звания вардапета (архимандрита). Основоположник жанра тагов (духовных песен, с выраженными светскими мотивами). Главное художественное произведение Григора Нарекаци - лирико-мистическая поэма «Книга скорбных песнопений» («Матеан вохбергутян», более известна под названием «Нарек», 1001-1003 годы; древнейшая из сохранившихся рукописей датируется 1173 годом; издана в Марселе в 1673 году), в основе которой - исповедь страдающей, сомневающейся души, разговор с самим собой и с Богом, покаянные молитвы. Поэма написана нерифмованным пятисложником (зарифмована только 26-я глава), отличается обилием риторических повторов, разнообразием эпитетов и метафор, богатой аллитерацией. По её мотивам написан «Хоровой концерт на стихи Григора Нарекаци» (1985) А.Г. Шнитке. Среди других произведений: гимны, духовные песни, а также «Толкование "Песни песней"» (977); «Панегирик святому Кресту и святой Богородице» (после 989); «Панегирик святым апостолам», «Панегирик святому Иакову, епископу Низибийскому»; «Послание против секты тондракийцев», «История Апаранского креста» и другие. Сочинения Григора Нарекаци переведены на многие языки.
Сочинения:
Книга скорби / Пер. Н. Гребнева. Ер., 1977;
Книга скорбных песнопений / Пер. и коммент. М. О. Дарбинян-Меликян, Л. Л. Ханларян. М., 1988.