ГРИГОР НАРЕКАЦИ

ГРИГОР НАРЕКАЦИ - армянский по­эт , философ.

Сын бо­го­сло­ва, впо­след­ст­вии епи­ско­па Хос­ро­ва Анд­зе­ва­ци. Вос­пи­ты­вал­ся в На­рек­ском монастыре, где изу­чал Биб­лию, цер­ков­ную литературу, греческий язык; удо­сто­ил­ся зва­ния вар­да­пе­та (ар­хи­ман­д­ри­та). Основоположник жанра тагов (ду­ховных песен, с выраженными свет­ски­ми мотивами). Главное ху­дожественное про­из­ве­де­ние Григора Нарекаци - ли­ри­ко-мис­ти­че­ская по­эма «Кни­га скорб­ных пес­но­пе­ний» («Ма­теан во­хбер­гу­тян», бо­лее из­вест­на под названием «На­рек», 1001-1003 годы; древ­ней­шая из со­хра­нив­ших­ся ру­ко­пи­сей да­ти­ру­ет­ся 1173 годом; издана в Мар­се­ле в 1673 году), в ос­но­ве ко­то­рой - ис­по­ведь стра­даю­щей, со­мне­ваю­щей­ся ду­ши, раз­го­вор с са­мим со­бой и с Бо­гом, по­ка­ян­ные мо­лит­вы. По­эма на­пи­са­на не­риф­мо­ван­ным пя­ти­слож­ни­ком (за­риф­мо­ва­на толь­ко 26-я глава), от­ли­ча­ет­ся оби­ли­ем ри­то­рических по­вто­ров, раз­но­об­ра­зи­ем эпи­те­тов и ме­та­фор, бо­га­той ал­ли­те­ра­ци­ей. По её мо­ти­вам на­пи­сан «Хо­ро­вой кон­церт на сти­хи Гри­го­ра На­ре­ка­ци» (1985) А.Г. Шнит­ке. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: гим­ны, ду­хов­ные пес­ни, а так­же «Тол­ко­ва­ние "Пес­ни пес­ней"» (977); «Па­не­ги­рик святому Кре­сту и святой Бо­го­ро­ди­це» (по­сле 989); «Па­не­ги­рик святым апо­сто­лам», «Па­не­ги­рик святому Иа­ко­ву, епи­ско­пу Ни­зи­бий­ско­му»; «По­сла­ние про­тив сек­ты тон­д­ра­кий­цев», «Ис­то­рия Апа­ран­ско­го кре­ста» и другие. Со­чине­ния Григора Нарекаци пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки.

Сочинения:

Кни­га скор­би / Пер. Н. Греб­не­ва. Ер., 1977;

Кни­га скорб­ных пес­но­пе­ний / Пер. и ком­мент. М. О. Дар­би­нян-Ме­ли­кян, Л. Л. Хан­ла­рян. М., 1988.