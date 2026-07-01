ГРИГОР МЛИЧЕЦИ

ГРИГОР МЛИЧЕЦИ - армянский писец, художник -миниатюрист.

Около 40 лет (с 1173) работал в монастыре Скевра (Киликия), снискав прозвание «известнейшего» и «хваленого» писца и став одним из лучших представителей скеврской школы. Сохранились 5 рукописей мастера, которые занимают особое место в истории искусства киликийской миниатюры, отличаясь по стилю от других произведений. Большую художественную и лит ературную ценность представляет иллюстрированная «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци (прозванная в народе «Нарек»). 4 гравюры и изображение Григора Нарекаци, выполненные по заказу епископа Нерсеса Ламбронаци, вероятно Григор Мличеци, передают индивидуальность автора «Книги скорбных песнопений». Мастерство Григора Мличеци сыграло важную роль в развитии нового стиля киликийской миниатюры и оказало большое влияние на развитие армянской живописи. С творчеством Григора Мличеци связывают и рукопись «Скеврского Евангелия» (1197). Пергаменная рукопись с чудесными миниатюрами, пережившая множество испытаний в ходе войн и переселений, долгое время принадлежала армянскому архиепископству Львова; в настоящее время хранится в Гнезно (Польша).