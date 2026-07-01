ГРИГОР МАГИСТР ПАХЛАВУНИ

ГРИГОР МАГИСТР ПАХЛАВУНИ - армянский по­ли­тический дея­тель, вое­на­чаль­ник, фи­ло­соф и пи­са­тель .

Был вас­са­лом Баг­ра­ти­дов. По­сле за­хва­та Аний­ско­го цар­ст­ва Ви­зан­ти­ей (1045) пе­ре­шёл на ви­зантийскую служ­бу, на­зна­чен пра­ви­те­лем (ду­кой) Ме­со­по­та­мии, Вас­пу­ра­ка­на и Та­ро­на. За во­енные за­слу­ги удо­сто­ен ти­ту­ла ма­ги­ст­ра. При­нял уча­стие в по­дав­ле­нии дви­же­ния тон­д­ра­кий­цев. Син­те­зи­ро­вал в сво­ём твор­че­ст­ве эл­ли­ни­стические и хри­сти­ан­ские тра­ди­ции. Эру­дит и зна­ток древнегреческой куль­ту­ры, Григор Магистр по ан­тич­но­му об­раз­цу соз­дал ряд на­учных цен­тров, пе­ре­вёл с древнегреческого на армянский язык диа­ло­ги Пла­то­на «Ти­мей» и «Фе­дон», а так­же «Гео­мет­рию» Евк­ли­да. В сво­их пись­мах, яв­ляю­щих­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по по­ли­тической и куль­тур­ной ис­то­рии Ар­ме­нии XI века, а так­же по идео­ло­гии тон­д­ра­кий­цев, под­ни­мал ши­ро­кий круг по­ли­тических, бо­го­слов­ских и на­учно-по­зна­вательных про­блем.

Сочинения:

Пись­ма. Алек­сан­д­ро­поль, 1910 (на арм. яз.).