ГРИГОР МАГИСТР ПАХЛАВУНИ
ГРИГОР МАГИСТР ПАХЛАВУНИ - армянский политический деятель, военачальник, философ и писатель.
Был вассалом Багратидов. После захвата Анийского царства Византией (1045) перешёл на византийскую службу, назначен правителем (дукой) Месопотамии, Васпуракана и Тарона. За военные заслуги удостоен титула магистра. Принял участие в подавлении движения тондракийцев. Синтезировал в своём творчестве эллинистические и христианские традиции. Эрудит и знаток древнегреческой культуры, Григор Магистр по античному образцу создал ряд научных центров, перевёл с древнегреческого на армянский язык диалоги Платона «Тимей» и «Федон», а также «Геометрию» Евклида. В своих письмах, являющихся ценным источником по политической и культурной истории Армении XI века, а также по идеологии тондракийцев, поднимал широкий круг политических, богословских и научно-познавательных проблем.
Сочинения:
Письма. Александрополь, 1910 (на арм. яз.).