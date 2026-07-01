ГРИГОР ГРЗИК АЙРИВАНЕЦИ

ГРИГОР ГРЗИК АЙРИВАНЕЦИ - армянский ученый, гимнограф, мелург.

Сведения о его жизни и деятельности сохранились в Житии епископа Степаноса Сюнеци (пространная редакция - ркп. Матенадаран. № 6261, 1460 г.), вместе с которым Григор Грзик Айриванеци путешествовал в Афины и Константинополь и совершенствовался в философии и богословии, в толковании Библии и переводах. В Константинополе общался с учеными и архиереями, в том числе со святителем Германом I, принял участие в предпринятом епископом Степаносом Сюнеци переводе на древнеармянский язык сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита, Немесия, святителя Григория Нисского и других. Вернувшись в Армению, в монастырере Айриванк прославился главным образом как гимнограф и певец.

В Житии Григору Грзику Айриванеци приписывается множество духовных песнопений , среди которых - оригинальная мелодизация 150 псалмов Давида, «псалмы-стохоги (стихи, исполнявшиеся соло) Пятидесятницы, поста и песнопения предпразднства (Նախատ(?)ճակ), «Поем», многие другие и множество кцурдов (то есть тропарей.- А.А.) с благозвучной мелодией». Предполагается, что впоследствии его песнопения вошли в певческий сборник Манрусум. Григор Грзик Айриванеци был хорошо знаком с творчеством византийских гимнографов, в первую очередь святого Романа Сладкопевца, и способствовал распространению в Армении их произведений, которые он «умножил и постановил петь на всех праздниках Господних и в память мучеников» (Армянские жития и мученичества. С. 53). Однако «из-за сладкозвучной музыки» был уличен в грехе гордыни епископом Степаносом Сюнеци. Добровольно отрекшись от служения в обители, Григор Грзик Айриванеци остаток жизни провел в суровом отшельничестве в маленькой пещере за пределами монастыря, с годами обретя дар исцеления. Его могила с построенной над ней часовней считалась чудотворной.

Исторические источники:

Овсепян Г. Мхитар Айриванеци: Новооткр. надпись и соч. Иерусалим, 1931. С. 9-13 (на арм. яз.);

Памятные записи арм. рукописей XV в. / Сост. Л. С. Хачикян. Ереван, 1958. Ч. 2. С. 132-133;

Армянские жития и мученичества / Пер. с древнеарм. яз., вступ. ст. и примеч.: К. С. Тер-Давтян. Ереван, 1994.