ГРИГ ЮХАН НУРДАЛЬ БРУН
ГРИГ ЮХАН НУРДАЛЬ БРУН (Grieg) - норвежский писатель.
Учился в университетах Кристиании и Оксфорда. Печатался с 1922 года. Впечатления от пребывания в СССР (1933-1934) и в Испании (1937) отражены в публицистической книге «Испанское лето» («Spansk sømmer», 1937 год, русский перевод 1938 года) и антифашистском романе «Мир ещё должен стать молодым» («Ung må verden ennu være», 1938). С 1940 года жил в Великобритании. Участник Движения Сопротивления. В его раннем творчестве заметно влияние неоромантизма: роман из жизни моряков «Корабль идёт дальше» («Skibet går videre», 1924 год, русский перевод 1926 года), сборник стихов «Норвегия в наших сердцах» («Norge i våre hjerter», 1929). Григ - автор социальных драм («Наша слава и могущество» («Vår ære og vå r mart», 1935 год, русский перевод 1936 года), «Поражение» («Nederlaget», 1937) и другие), поэтических сборников «Свобода» («Friheten», 1945) и «Надежда» («Håbet», 1946), эссе о литературе и так далее. Погиб при выполнении боевого задания во время воздушного налёта на Берлин.
Сочинения:
Samlede verker. Oslo, 1952. Bd 1-3;
Избранное. М., 1956;
Пьесы. М., 1959;
Стихотворения. М., 1988.