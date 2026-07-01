ГРИГ ЮХАН НУРДАЛЬ БРУН

ГРИГ ЮХАН НУРДАЛЬ БРУН (Grieg) - норвежский пи­са­тель .

Учил­ся в университетах Кри­стиа­нии и Окс­фор­да. Пе­ча­тал­ся с 1922 года. Впе­чат­ле­ния от пре­бы­ва­ния в СССР (1933-1934) и в Ис­па­нии (1937) от­ра­же­ны в пуб­ли­ци­стич еской книге «Ис­пан­ское ле­то» («Spansk sømmer», 1937 год, русский перевод 1938 года) и ан­ти­фа­ши­ст­ском ро­ма­не «Мир ещё дол­жен стать мо­ло­дым» («Ung må verden ennu være», 1938). С 1940 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. В его ран­нем твор­че­ст­ве за­мет­но влия­ние нео­ро­ман­тиз­ма: ро­ман из жиз­ни мо­ря­ков «Ко­рабль идёт даль­ше» («Ski­bet går videre», 1924 год, русский перевод 1926 года), сборник сти­хов «Нор­ве­гия в на­ших серд­цах» («Norge i våre hjerter», 1929). Григ - ав­тор со­ци­аль­ных драм («На­ша сла­ва и мо­гу­ще­ст­во» («Vår ære og vå r mart», 1935 год, русский перевод 1936 года), «По­ра­же­ние» («Nederla­get», 1937) и другие), по­этических сборников «Сво­бода» («Friheten», 1945) и «На­де­ж­да» («Håbet», 1946), эс­се о литературе и так далее. По­гиб при вы­пол­не­нии бое­во­го за­да­ния во вре­мя воздушного на­лё­та на Бер­лин.

Сочинения:

Samlede verker. Oslo, 1952. Bd 1-3;

Из­бран­ное. М., 1956;

Пье­сы. М., 1959;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1988.