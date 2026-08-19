ГРИГ ЭДВАРД (ЭДВАРД ХАГЕРУП)

ГРИГ (Grieg) ЭДВАРД (Эд­вард Ха­ге­руп, Hagerup) - норвежский ком­по­зи­тор, пиа­нист , ди­ри­жёр и об­щественный дея­тель.

Член Шведской музыкальной ака­де­мии (1872), Французской ака­де­мии изящ­ных ис­кусств (1889), Бер­лин­ской ака­де­мии (1897). Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель норвеж­ской ком­по­зи­тор­ской шко­лы.

Сын ком­мер­сан­та , за­ни­мав­ше­го долж­ность британского кон­су­ла (пред­ки Грига бы­ли вы­ход­ца­ми из Шот­лан­дии). Му­зы­ке обу­чал­ся пер­во­на­чаль­но у ма­те­ри, пиа­ни­ст­ки Ге­си­ны Ха­ге­руп-Григ, в 1858-1862 годы - в Лейп­циг­ской консерватории: по ком­по­зи­ции у К. Рей­не­ке, по фортепиано у И. Мо­ше­ле­са. Пер­вые опуб­ли­ко­ван­ные фортепианные пье­сы op. 1 и пес­ни на сло­ва немецких по­этов op. 2 на­пи­са­ны под влия­ни­ем му­зы­ки Ф. Шу­бер­та, Ф. Мен­дель­со­на и Р. Шу­ма­на. В 1863 году Григ про­дол­жил за­ня­тия у Н. Га­де в Ко­пен­га­ге­не, там же по­зна­ко­мил­ся с Р. Нур­д­ро­ком, по­вли­яв­шим на ста­нов­ле­ние творческой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти ком­по­зи­то­ра. Про­бу­ж­де­нию у Грига ин­те­ре­са к норвежскому народному твор­че­ст­ву спо­соб­ст­во­ва­ли так­же У. Булль и Х. Хье­рульф. С це­лью про­па­ган­ды про­из­ве­де­ний скандинавских ком­по­зи­то­ров Григ ор­га­ни­зо­вал (совместно с Нур­д­ро­ком, Э. Хор­не­ма­ном и другими) музыкальное общество «Ев­тер­па», в ко­то­ром вы­сту­пал с кон­цер­та­ми, в том числе ис­пол­няя собственные со­чи­не­ния (та­лант мо­ло­до­го Григ вы­со­ко оце­нил Х.К. Ан­дер­сен). Са­мо­быт­ные чер­ты да­ро­ва­ния Грига яр­ко про­яви­лись в фортепианной со­на­те e-moll, 1-й со­на­те для скрип­ки и фортепиано F-dur, «Юмо­ресках» для фортепиано (все 1865), увер­тю­ре «Осе­нью» (1866, 2-я редакция - 1887), пес­нях (в том числе «Люб­лю те­бя» и «Серд­це по­эта» из цик­ла «Ме­ло­дии серд­ца» на сти­хи Ан­дер­се­на, 1864 год).

В 1866 году Григ по­се­лил­ся в Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло), где в 1867 году ос­но­вал учеб­ное за­ве­де­ние - Музыкальную ака­де­мию, ди­ри­жи­ро­вал кон­цер­та­ми, в 1871 году ор­га­ни­зо­вал (совместно с Ю. Свен­се­ном) Музыкальное общество (ны­не Фи­лар­мо­ническое общество). Не­од­но­крат­но (впер­вые в 1865-1866) по­се­щал Ита­лию, где встре­чал­ся с Г. Иб­се­ном и Ф. Лис­том. Ми­ро­вую сла­ву ком­по­зи­то­ру при­нёс Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром a-moll (1868). Боль­шое зна­че­ние име­ла его друж­ба с Б. Бьёрн­со­ном, про­из­ве­де­ния ко­то­ро­го вдох­но­ви­ли Г. на соз­да­ние опер «Улаф Трюг­ва­сон» (не окон­че­на, кон­церт­ное ис­пол­не­ние - 1889), «Арн­льут Гел­ли­не», ме­ло­дра­мы «Берг­ли­от» (ос­та­лись в эс­ки­зах), му­зы­ки к пье­се «Си­гурд Кре­сто­но­сец» (1872), мно­же­ст­ва пе­сен. С 1874 год жил пре­имущественно в Бер­ге­не, с 1885 года - на вил­ле Тролль­хау­ген в ок­ре­ст­но­стях Бер­ге­на. С конца 1870-х годов кон­цер­ти­ро­вал как пиа­нист и ди­ри­жёр в стра­нах Западной Ев­ро­пы вме­сте с же­ной, ка­мер­ной пе­ви­цей Ни­ной Ха­ге­руп, ис­пол­няв­шей его пес­ни. В 1880-1882 годы ру­ко­во­дил в Бер­ге­не музыкальным обществом «Гар­мо­ния». В 1888 году в Лейп­ци­ге по­зна­ко­мил­ся и вско­ре под­ру­жил­ся с П.И. Чай­ков­ским. В 1898 году в Бер­ге­не уч­ре­дил пер­вый фес­ти­валь норвежской му­зы­ки (про­во­дят­ся по­ны­не). Вы­сту­пал как музыкальный кри­тик (ав­то­био­гра­фический очерк «Мой пер­вый ус­пех», 1905 год; статья «Мо­царт и его зна­че­ние для со­вре­мен­но­сти», 1906 год; ряд ста­тей о твор­че­ст­ве норвежских и датских ком­по­зи­то­ров, Р. Шу­ма­не, Р. Ваг­не­ре, Дж. Вер­ди и других).

Твор­че­ст­во Грига, впи­тав­шее влия­ния немецкого ро­ман­тиз­ма, вме­сте с тем глу­бо­ко на­цио­наль­но. Ха­рак­тер­ные для Грига сти­ли­стические приё­мы и осо­бен­но­сти гар­мо­нии и рит­ми­ки (ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ли­дий­ско­го и до­рий­ско­го ла­дов, ор­ган­ных пунк­тов, народных тан­це­валь­ных рит­мов и другого) сло­жи­лись под воз­дей­ст­ви­ем норвежского фольк­ло­ра. Пре­имущественно ми­ниа­тю­рист, Григ про­явил се­бя как мас­тер фортепианной (10 тет­ра­дей «Ли­ри­че­ских пьес», 1867-1901 годы; цик­лы «По­эти­че­ские кар­тин­ки», 1863 год; «Из на­род­ной жиз­ни», 1871 год; «Ли­ст­ки из аль­бо­ма», 1878 год; «На­строе­ния», 1905 год), ка­мер­но-во­каль­ной (около 150 пе­сен для го­ло­са с фортепиано, в том числе во­каль­ные цик­лы «По ска­лам и фьор­дам» (сло­ва X. Драх­ма­на, 1886), «Нор­ве­гия» (сло­ва И. Па­уль­се­на, 1894), «Ди­тя гор» (сло­ва А. Гар­бор­га, 1895)) и ка­мер­но-ан­самб­ле­вой му­зы­ки. Яр­ко ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль Грига, тон­ко­го ко­ло­ри­ста, во мно­гом бли­зок музыкальному им­прес­сио­низ­му. Ком­по­зи­тор по-но­во­му, как «кар­тин­ное че­ре­до­ва­ние об­ра­зов» (Б.В. Асафь­ев), трак­то­вал со­нат­ную фор­му в струн­ном квар­те­те g-moll (1878), со­на­те для фп., 3 со­на­тах для скрип­ки и фортепиано (F-dur, 1865, G-dur, 1867, c-moll, 1887), со­на­те для вио­лон­че­ли и фортепиано (a-moll, 1883); дра­ма­ти­зи­ро­вал и сим­фо­ни­зи­ро­вал фор­му ва­риа­ций (Ста­ро­нор­веж­ский ро­манс с ва­риа­ция­ми для 2 фп., 1890 год, вер­сия для ор­ке­ст­ра, 1905 год; Бал­ла­да g-moll для фортепиано, 1876 год, и другие); сти­ли­зо­вал жан­ры и фор­мы му­зы­ки ба­рок­ко (сюи­та «Из вре­мён Холь­бер­га» для струн­но­го ор­ке­ст­ра, 1885 год). Осо­бен­но по­пу­ляр­ны 2 сюи­ты из му­зы­ки к дра­ме Г. Иб­се­на «Пер Гюнт» (1888, 1892): Григ дал своё по­этическое про­чте­ние тек­ста, уси­лил его ли­рические чер­ты, внёс пей­заж­ные мо­мен­ты. В ря­де про­из­ве­де­ний во­пло­ти­лись об­ра­зы народных ле­генд и ска­за­ний («В пе­ще­ре Гор­но­го ко­ро­ля» из му­зы­ки к «Пер Гюн­ту», фортепианные пье­сы «Ше­ст­вие гно­мов», «Ко­больд»).

Сре­ди других со­чи­не­ний: Сим­фо­ния c-moll (1864), бал­ла­да «В пле­ну гор» для ба­ри­то­на, струн­но­го ор­ке­ст­ра и 2 вал­торн (сло­ва на­род­ные, 1878); Сим­фо­нические тан­цы для ор­ке­ст­ра (1898); ор­ке­ст­ро­вые транс­крип­ции собственных пе­сен и фортепианных пьес; Andante con moto для фортепиано, скрип­ки и вио­лон­че­ли (1878); для муж­ско­го хо­ра и со­лис­тов - «Аль­бом об­ра­бо­ток нор­веж­ских на­род­ных пе­сен» (1878), «Воз­вра­ще­ние на ро­ди­ну» (сло­ва Б. Бьёрн­со­на, 1881); для сме­шан­но­го хо­ра а ка­пел­ла - гимн «Ave, maris stella» (1898), 4 псал­ма на те­мы ста­рин­ных норвежских цер­ков­ных пес­но­пе­ний (1906).

Твор­че­ст­во Грига со­ста­ви­ло эпо­ху в раз­ви­тии норвежского искусства. Тра­ди­ции Грига про­дол­жа­ли К. Син­динг, Ю. Халь­вор­сен, Я. Борг­ст­рём, А. Эг­ген, К. Эл­линг, Г. Шель­де­руп, Э. Аль­нес, а так­же современные норвежские му­зы­кан­ты К. Эг­ге, X. Се­ве­руд, Э. Твейтт и другие.

Иллюстрации:

Григ Э. Архив БРЭ.

Нот­ные издания:

Gesamtausgabe. Fr./M., 1977–1995.

Сочинения:

Arlikler og taler. Oslo, 1957;

Избр. ста­тьи и пись­ма. М., 1966;

Dagbøker: 1865, 1866, 1905, 1906 og 1907. Bergen, 1993;

Brev i utvalg. Oslo, 1998. Bd 1–2.