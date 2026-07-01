ГРИФОНАЖ

ГРИФОНАЖ - бег­лые на­бро­ски, как пра­ви­ло, им­про­ви­за­ци­он­но­го ха­рак­те­ра, рас­по­ла­гаю­щие­ся на пе­ри­фе­рии основного изо­бра­же­ния или ру­ко­пис­но­го тек­ста.

Ино­гда за­пол­няю­щие весь лист в ви­де при­чуд­ли­вой ком­по­зи­ции. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны грифонажи в ри­сун­ках пе­ром и в офор­те (Ле­о­нар­до да Вин­чи, Рем­брандт). Грифонаж ха­рак­те­рен для аль­бом­ной гра­фи­ки, днев­ни­ков, за­пис­ных кни­жек и пи­сем ху­дож­ни­ка (Н.Н. Ку­прея­нов), не­ред­ко встре­ча­ет­ся в ру­ко­пи­сях пи­са­те­лей (А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва и других). Сти­ли­сти­ка Грифонажа по­слу­жи­ла эс­те­тической ос­но­вой не­ко­то­рых тен­ден­ций гра­фи­ки XX века (Г. Грос, московская груп­па ху­дож­ни­ков «13», «Мить­ки»).

Иллюстрации:

Гри­фо­наж. Ри­сун­ки А. С. Пуш­ки­на на по­лях ру­ко­пи­си «Ев­ге­ния Оне­ги­на». Архив БРЭ.

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