ГРИФОНАЖ
ГРИФОНАЖ - беглые наброски, как правило, импровизационного характера, располагающиеся на периферии основного изображения или рукописного текста.
Иногда заполняющие весь лист в виде причудливой композиции. Наиболее распространены грифонажи в рисунках пером и в офорте (Леонардо да Винчи, Рембрандт). Грифонаж характерен для альбомной графики, дневников, записных книжек и писем художника (Н.Н. Купреянов), нередко встречается в рукописях писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других). Стилистика Грифонажа послужила эстетической основой некоторых тенденций графики XX века (Г. Грос, московская группа художников «13», «Митьки»).
Иллюстрации:
Грифонаж. Рисунки А. С. Пушкина на полях рукописи «Евгения Онегина». Архив БРЭ.