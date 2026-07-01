ГРИФИУС АНДРЕАС
ГРИФИУС (Gryphius) АНДРЕАС - немецкий поэт и драматург.
Сын пастора. В 1638-1643 годы учился и читал лекции в Лейдене. В 1648 году вернулся в Силезию. С 1650 года синдик в Глогау.
Первый печатный поэтический сборник - «Сонеты» («Sonnette», 1637); известность получили также оды и эпиграммы Грифиуса. Поэзия Грифиуса отмечена характерными для стиля барокко яркими образными контрастами, экзальтированной патетикой. Как драматург Грифиус является крупным представителем «трагедии мученичества», восходящей к Сенеке и представленной также театром иезуитов и творчеством голландского драматурга Й. ван ден Вондела. Автор исторических трагедий: «Лев Армянин, или Цареубийство» («Leo Armenius, oder Fürstenmord», 1646 год, издание 1650 года); «Екатерина Грузинская, или Несокрушимая стойкость» («Catharina von Georgien, oder bewehrete Beständigkeit», 1646-1648 годы, издание 1657 года); «Умерщвлённое величество, или Карл Стюарт» («Ermordete Majestäat, oder Carolus Stuardus», 1649 год, издание 1657 года); «Карденио и Целинда, или Несчастные влюблённые» («Cardenio und Celinde, oder unglückliche Verliebte», 1649 год, издание 1657 года). Среди комедий Грифиуса: «Нелепая комедия, или Господин Петер Сквенц» («Absurda Comica, oder Herr Peter Squentz», 1647-1650 годы, издание 1658 года) - пародия на самодеятельный театр немецких ремесленнических цехов; «Хоррибиликрибрифакс, или Разборчивый любовник» («Horribilicribrifax, oder wählende Liebhaber», 1647-1650 годы, издание 1663 года) - вариация на тему «Хвастливого воина» Плавта; а также «Возлюбленная Роза» («Die geliebte Dornrose», 1660) - на сюжет из крестьянской жизни. В творчестве Грифиуса сочетаются пессимизм, религиозная созерцательность и риторическая учёность.
Сочинения:
Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke. Tüb., 1963-1983. Bd 1-10;
Немецкая поэзия XVII в. в переводах Л. Гинзбурга. М., 1976. C. 104-122.