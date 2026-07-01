ГРИФИУС АНДРЕАС

ГРИФИУС (Gryphius) АНДРЕАС - немецкий по­эт и дра­ма­тург .

Сын пас­то­ра. В 1638-1643 годы учил­ся и чи­тал лек­ции в Лей­де­не. В 1648 году вер­нул­ся в Си­ле­зию. С 1650 года син­дик в Гло­гау.

Пер­вый пе­чат­ный по­этический сбор­ник - «Со­не­ты» («Sonnette», 1637); из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же оды и эпи­грам­мы Грифиуса. По­эзия Грифиуса от­ме­че­на ха­рак­тер­ны­ми для сти­ля ба­рок­ко яр­ки­ми об­раз­ны­ми конт­ра­ста­ми, эк­заль­ти­ро­ван­ной па­те­ти­кой. Как дра­ма­тург Грифиус яв­ля­ет­ся круп­ным пред­ста­ви­те­лем «тра­ге­дии му­че­ни­че­ст­ва», вос­хо­дя­щей к Се­не­ке и пред­став­лен­ной так­же те­ат­ром ие­зуи­тов и твор­че­ст­вом голландского дра­ма­тур­га Й. ван ден Вон­де­ла. Ав­тор ис­то­рических тра­ге­дий: «Лев Ар­мя­нин, или Ца­ре­убий­ст­во» («Leo Ar­menius, oder Fürstenmord», 1646 год, издание 1650 года); «Ека­те­ри­на Гру­зин­ская, или Не­со­кру­ши­мая стой­кость» («Ca­tharina von Georgien, oder be­we­hre­te Beständig­keit», 1646-1648 годы, издание 1657 года); «Умер­щв­лён­ное ве­ли­че­ст­во, или Карл Стю­арт» («Er­mor­dete Majestäat, oder Carolus Stuar­dus», 1649 год, издание 1657 года); «Кар­де­нио и Це­лин­да, или Не­сча­ст­ные влюб­лён­ные» («Car­de­nio und Celinde, oder unglückliche Ver­liebte», 1649 год, издание 1657 года). Сре­ди ко­ме­дий Грифиуса: «Не­ле­пая ко­ме­дия, или Гос­по­дин Пе­тер Сквенц» («Ab­surda Comica, oder Herr Peter Squentz», 1647-1650 годы, издание 1658 года) - па­ро­дия на са­мо­дея­тель­ный те­атр немецких ре­мес­лен­ни­че­ских це­хов; «Хор­ри­би­лик­риб­ри­факс, или Раз­бор­чи­вый лю­бов­ник» («Horribilicribri­fax, oder wäh­lende Liebhaber», 1647-1650 годы, издание 1663 года) - ва­риа­ция на те­му «Хва­ст­ли­во­го вои­на» Плав­та; а так­же «Воз­люб­лен­ная Ро­за» («Die geliebte Dorn­rose», 1660) - на сю­жет из кре­сть­ян­ской жиз­ни. В твор­че­ст­ве Грифиуса со­че­та­ют­ся пес­си­мизм, ре­лигиозная со­зер­ца­тель­ность и ри­то­рическая учё­ность.

Сочинения:

Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke. Tüb., 1963-1983. Bd 1-10;

Не­мец­кая по­эзия XVII в. в пе­ре­во­дах Л. Гинз­бур­га. М., 1976. C. 104-122.