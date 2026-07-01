ГРИФФИТ АРТУР

ГРИФФИТ (Griffith) АРТУР - ирландский по­ли­тический дея­тель, пуб­ли­цист .

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в хри­сти­ан­ской шко­ле. Ра­бо­тал на­бор­щи­ком в Дуб­ли­не, шах­тё­ром и жур­на­ли­стом в Южной Аф­ри­ке (1896-1898), уча­ст­во­вал в анг­ло-бур­ской вой­не 1899-1902 годов на сто­ро­не бу­ров. По­сле воз­вра­ще­ния в Ир­лан­дию в 1899 году из­да­вал и ре­дак­ти­ро­вал га­зе­ты на­цио­на­ли­стического тол­ка: «United Irishman», позд­нее «Sinn Fe­in», «Eire», «Nationali­ty». Со­сто­ял в Гэль­ской ли­ге и Ирландском рес­пуб­ли­кан­ском брат­ст­ве. Вы­сту­пал за соз­да­ние анг­ло-ир­ланд­ской дуа­ли­стической мо­нар­хии (один ко­роль для Бри­та­нии и Ир­лан­дии, но раз­ные пра­ви­тель­ст­ва); был сто­рон­ни­ком пас­сив­но­го со­про­тив­ле­ния ир­ланд­цев с це­лью дос­ти­же­ния Гом­ру­ля; сфор­му­ли­ро­вал про­грам­му раз­ви­тия национальной ирландской эко­но­ми­ки с опо­рой на соб­ст­вен­ные си­лы и сред­ст­ва. Один из основателей (1905) и лидер Шин фейн. В 1910-1917 годы пре­зи­дент, за­тем ви­це-пре­зи­дент Шин фейн. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал про­тив под­держ­ки ир­ланд­ца­ми во­енных уси­лий Ве­ли­ко­бри­та­нии. Не уча­ст­во­вал в Ир­ланд­ском вос­ста­нии 1916 года, так как яв­лял­ся сто­рон­ни­ком дос­ти­же­ния ирландских национальных тре­бо­ва­ний мир­ным пу­тём. Три­ж­ды Гриффит за­клю­чал­ся британскими вла­стя­ми в тюрь­му (1916, 1918-1619, 1920-1921). Ви­це-пре­зи­дент соз­дан­но­го в 1919 году ирландского пар­ла­мен­та (Дой­ла), про­воз­гла­сив­ше­го ос­но­ва­ние Ирландской рес­пуб­ли­ки. Воз­гла­вил ирландскую де­ле­га­цию, под­пи­сав­шую в Лон­до­не анг­ло-ир­ланд­ский до­го­вор 1921 года о соз­да­нии Ирландского Сво­бод­но­го государства и со­хра­не­нии Северной Ир­лан­дии в со­ста­ве Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва. Пред­се­да­тель Дой­ла (с января 1922).