ГРИФФИТ АРТУР
ГРИФФИТ (Griffith) АРТУР - ирландский политический деятель, публицист.
Образование получил в христианской школе. Работал наборщиком в Дублине, шахтёром и журналистом в Южной Африке (1896-1898), участвовал в англо-бурской войне 1899-1902 годов на стороне буров. После возвращения в Ирландию в 1899 году издавал и редактировал газеты националистического толка: «United Irishman», позднее «Sinn Fein», «Eire», «Nationality». Состоял в Гэльской лиге и Ирландском республиканском братстве. Выступал за создание англо-ирландской дуалистической монархии (один король для Британии и Ирландии, но разные правительства); был сторонником пассивного сопротивления ирландцев с целью достижения Гомруля; сформулировал программу развития национальной ирландской экономики с опорой на собственные силы и средства. Один из основателей (1905) и лидер Шин фейн. В 1910-1917 годы президент, затем вице-президент Шин фейн. После начала 1-й мировой войны выступал против поддержки ирландцами военных усилий Великобритании. Не участвовал в Ирландском восстании 1916 года, так как являлся сторонником достижения ирландских национальных требований мирным путём. Трижды Гриффит заключался британскими властями в тюрьму (1916, 1918-1619, 1920-1921). Вице-президент созданного в 1919 году ирландского парламента (Дойла), провозгласившего основание Ирландской республики. Возглавил ирландскую делегацию, подписавшую в Лондоне англо-ирландский договор 1921 года о создании Ирландского Свободного государства и сохранении Северной Ирландии в составе Соединённого Королевства. Председатель Дойла (с января 1922).