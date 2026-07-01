Гриффит (англ. Griffith), Артур (31.03.1871, Дублин ‒ 12.08.1922, Дублин)

Гри`ффит (англ. Griffith), Артур (31.03.1871, Дублин — 12.08.1922, Дублин) — ирландский политический деятель, публицист. Родился в рабочей семье, образование получил в христианской школе. Работал наборщиком, участвовал в Англо-бурской войне 1899—1902 (см. Англо-бурские войны) на стороне буров. Состоял в Гэльской лиге и Организации ирландских волонтеров. В 1899 начал издавать радикальную национальную газету «Объединенный ирландец», в которой проповедовал создание англо-ирландской дуалистической монархии с равноправными парламентами по примеру Австро-Венгрии. Отвергая Англо-ирландскую унию, полагал, что его программа объединит ирландскую нацию. Будучи приверженцем экономического национализма, сформулировал концепцию развития национальной ирландской экономики с опорой на собственные силы, которая стала программой созданной им в 1905 партии Шинн Фейн (ирл. Sinn Fein — «Мы сами»). Пропагандируя политику протекционизма, не учитывал интересы населения Ольстера. Экономические идеи Г. были использованы в независимой Ирландии. Сторонник осуществления ирландских национальных требований политическими сред­ствами, не участвовал в восстании 1916. Вице-президент созданного в 1919 ирландского парламента (Дойла), провозгласившего Ирландскую Республику. Возглавил ирландскую делегацию, подписавшую 6 декабря 1921 в Лондоне англо-ирландский договор о создании Ирландского Свободного Государ­ства (Irish Free State) и сохранении Сев. Ирландии в составе Соединенного Королевства. Президент Дойла с 10 января 1922 по 12 августа 1922. Лит.: Colum P. Arthur Griffith. Dublin, 1959; McGee O. Arthur Griffith. Newbridge, 2015.