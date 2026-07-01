ГРИФФИС УИЛЬЯМ ЭЛЛИОТ
ГРИФФИС (Griffis) УИЛЬЯМ ЭЛЛИОТ - священник-конгрегационалист, миссионер, педагог, основоположник американского японоведения.
Участвовал в Гражданской войне в США 1861-1865 годов на стороне северян. В 1869 году окончил Рутгерс-колледж. С 1870 года на миссионерской и педагогической работе в Японии, организовал школу по американскому образцу, изучал японскую феодальную систему, язык, историю и культуру. В 1872-1874 годы преподавал физические дисциплины и механику в Императорском университете в Токио. В 1874 году вернулся в США, в 1877 году окончил Объединённую теологическую семинарию, до 1903 года служил в приходах Нью-Йорка и Бостона. С 1903 года посвятил себя исключительно литературному труду и научным изысканиям в области истории и культуры стран Дальнего Востока, занимался также изучением нидерландских корней американской культуры и роли нидерландских переселенцев в формировании США. Основные труды по истории Японии, в том числе о преобразованиях эпохи Мэйдзи (1867-1912), японской культуре и религии, имеет работы по культуре и истории Китая, Кореи и США. В 1905 году награждён японскими орденом Восходящего Солнца.
Сочинения:
The religions of Japan. From the dawn of history to the era of Méiji. L., 1895;
The Mikado’s empire. 9th ed. N. Y., 1896;
Corea. The hermit nation. 7th ed. N. Y., 1904;
The Japanese nation in evolution: steps in the progress of a great people. N. Y., 1907;
China’s story in myth, legend, art and annals. L., 1911.