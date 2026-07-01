ГРИФФИС УИЛЬЯМ ЭЛЛИОТ

ГРИФФИС (Griffis) УИЛЬЯМ ЭЛЛИОТ - свя­щен­ник -кон­гре­га­цио­на­лист, мис­сио­нер, пе­да­гог, ос­но­во­по­лож­ник американского япо­но­ве­де­ния.

Уча­ст­во­вал в Граж­дан­ской вой­не в США 1861-1865 годов на сто­ро­не се­ве­рян. В 1869 году окон­чил Рут­герс-кол­ледж. С 1870 года на мис­сио­нер­ской и пе­да­го­ги­че­ской ра­бо­те в Япо­нии, ор­га­ни­зо­вал шко­лу по американскому об­раз­цу, изу­чал японскую фео­даль­ную сис­те­му, язык, ис­то­рию и куль­ту­ру. В 1872-1874 годы пре­по­да­вал фи­зические дис­ци­п­ли­ны и ме­хани­ку в Им­пе­ра­тор­ском университете в То­кио. В 1874 году вер­нул­ся в США, в 1877 году окон­чил Объ­е­ди­нён­ную тео­ло­гическую се­ми­на­рию, до 1903 года слу­жил в при­хо­дах Нью-Йор­ка и Бос­то­на. С 1903 года по­свя­тил се­бя ис­клю­чи­тель­но ли­те­ра­тур­но­му тру­ду и на­учным изы­ска­ни­ям в об­лас­ти ис­то­рии и куль­ту­ры стран Даль­не­го Вос­то­ка, за­ни­мал­ся так­же изу­че­ни­ем ни­дерландских кор­ней американской куль­ту­ры и ро­ли ни­дерландских пе­ре­селен­цев в фор­ми­ро­ва­нии США. Основные тру­ды по ис­то­рии Япо­нии, в том числе о пре­об­ра­зо­ва­ни­ях эпо­хи Мэйд­зи (1867-1912), японской куль­ту­ре и ре­ли­гии, име­ет ра­бо­ты по куль­туре и ис­то­рии Ки­тая, Ко­реи и США. В 1905 году на­гра­ж­дён японскими ор­де­ном Вос­хо­дя­ще­го Солн­ца.

Сочинения:

The religions of Japan. From the dawn of history to the era of Méiji. L., 1895;

The Mi­kado’s empire. 9th ed. N. Y., 1896;

Corea. The hermit nation. 7th ed. N. Y., 1904;

The Japa­nese nation in evolution: steps in the progress of a great people. N. Y., 1907;

China’s story in myth, legend, art and annals. L., 1911.