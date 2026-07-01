ГРИДНЕВ Валерий Павлович
Родился 08.05.1950, с. Сулак Краснопартизанского р-на Саратовской обл. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище в 1973 г., Военно-политическую академию им. В.И.Ленина в 1982 г.
Кандидатская диссертация.: Партийное руководство тыловым обеспечением Курской битвы (Военно-политическую академию, 1987).
Докторская диссертация: Отечественная историография обороны Ленинграда (1941–1944 гг.) (СЗАГС, 1996).
Профессор (1997). В настоящее время профессор кафедры государственной политики и государственного управления Факультета государственного и муниципального управления Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Учитель: Н. Р. Панкратов.
Область интересов: Отечественная история, источниковедение, историография. Военная история. История Великой Отечественной войны.
Сочинения: История войн и военного искусства: В 4 вып. СПб., 1993. Вып. 3 (в соавт.);
Историография обороны Ленинграда (1941-1944). СПб., 1995;
Ленинградская битва в источниках и лит-ре. СПб., 1996;
Очерки истории государственного и военного управления в России. СПб., 1998 (в соавт.);
Об идеологии разделительных линий в Европе: История и современность // Военная мысль, 1998. № 5 (в соавт.);
Коалиционная составляющая военных доктрин государств // Там же. 1999. № 4 (в соавт.);
Битва за Ленинград. Источники и литература. СПб., 1999 (в соавт.).