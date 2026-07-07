ГРИЦЕВЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Сергей Иванович Грицевец родился 23 июня (по новому стилю – 6 июля) 1909 года в деревне Борогвцы (ныне – Барановичский район Брестской области Белоруссии) в семье крестьянина. По национальности белорус.

Во время Первой мировой войны Грицевец вместе со своей семьёй переехал в посёлок Шумиха (ныне – Курганская область). Там он окончил семь классов школы, после чего работал сначала на железной дороге, затем слесарем на Златоустовском механическом заводе.

В 1931 году Грицевец был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1932 году он окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, после чего в течение года служил в составе Киевского истребительного авиационного отряда. В 1933-1936 годах Грицевец командовал звеном 1-й Краснознамённой истребительной эскадрилье на Дальнем Востоке. В дальнейшем он окончил Одесскую школу воздушного боя и остался лётчиком-инструктором сначала в ней же, затем в Кировабадской военной авиационной школе. Занимался обучением лётчиков армии Испанской Республики, сражавшихся с войсками генерала Ф. Франко .

В июне 1938 года Грицевец в составе группы из 34 добровольцев-лётчиков был направлен в Испанию под именем Сергея Ивановича Горева. Будучи командиром истребительной авиационной эскадрильи, он принимал участие в 57 воздушных боях, сбив 30 самолётов противника лично и ещё 7 – в составе группы. Интенсивность боевой работы была очень высокой – в особо напряжённые дни лётчики совершали по 5-7 боевых вылетов. За один день Грицевец зачастую сбивал по 2-3 самолёта, а один раз сбил 7 самолётов. 15 октября 1938 года группа лётчиков была отозвана в СССР. За боевые заслуги Грицевец был представлен к званию Героя Советского Союза .

По возвращении в СССР Грицевец получил звание майора и предложение перейти на преподавательскую работу в Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. Однако он отказался от этого предложения, предпочтя строевую службу.

После нападения Японии на Монголию он был направлен командиром отдельной авиационной группы истребителей 1-й армейской группы. 22 июня – 30 августа 1939 года Грицевец принимал активное участие в боях на реке Халхин-Гол . Летал сначала на истребителе «И-16», затем на истребителей «И-153». За этот период он совершил 138 боевых вылетов, сбив 12 японских самолётов. Во время очередного боя Грицевец спас подбитого в 70 км от линии фронта командира 70-го истребительного авиационного полка майора В. М. Забалуева, будущего генерал-майора авиации, Героя Советского Союза. Он сел в степи, вытащил майора из подбитой машины и на своём самолёте вывез его в расположение своей части. 29 августа 1939 года майоры С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко стали первыми дважды Героями Советского Союза.

16 сентября 1939 года Грицевец трагически погиб в авиационной катастрофе в районе посёлок Болбасово Оршанского района Витебской области Белорусской ССР, когда в его самолёт врезался шедший на посадку истребитель. Лётчик был похоронен рядом с аэродромом Болбасово, но в годы немецко-фашистской оккупации его могила была утрачена.