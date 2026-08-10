ГРИБУШИНЫ

Откуда пошли Грибушины?

Династия купцов Грибушиных берет свое начало от кунгурского купца 1-й гильдии Михаила Ивановича. К 1858 г. семейный бизнес по продаже чая, сахара и других товаров был известен во всей Пермской губернии. Семья владела многочисленными складами, амбарами и развесочными. Здесь чай разбирали по сортам, развешивали и упаковывали в коробочки и пакеты.

Михаил Иванович родился 6 сентября 1832 г. Происходил из ремесленников. Двенадцатилетним юношей начал трудиться на купца А.С. Губкина. В 1856 г. организовал собственное дело. Занимался чаеторговлей и продажей сахара. Бизнес стремительно развивался, и вскоре Г. стал собственником складов, амбаров, развесочных в Кунгуре. Торговые представительства Г. действовали в Китае, Индии, на Цейлоне, в Перми, Уфе, Екатеринбурге, Вятке, на крупнейших ярмарках.

Активный участник общественной жизни Кунгура, был почетным мировым судьей, городским и земским гласным, старостой Успенского храма. В 1872 – 1876 гг. – Кунгурский городской голова. С 1885 г. – почетный гражданин Кунгура. Был меценатом. При его финансовой поддержке была воздвигнута колокольня и переустроен Успенский храм, построены Малый гостиный двор и Общественная Зыряновская богадельня. В 1886 г. открыт Михайло-Кирилловский сиропитательный дом. Умер Г. 9 ноября 1889 г.

Антонина Ивановна

Родилась в 1840 г. в Кунгуре. После смерти супруга Михаила Ивановича она вместе с сыновьями Иннокентием, Сергеем, Михаилом и Николаем унаследовала семейное дело. Ими был учрежден Торговый дом «М.И. Грибушина наследники».

Активно жертвовала на благотворительность. Завершила строительство Михайло-Кирилловского сиропитательного дома вместе с сыном Михаилом. Умерла Г. в 1911 г., завещав свою долю в товариществе сыновьям.

Продолжатели дела

Сын Михаила Ивановича Сергей родился 18 февраля 1870 г. Продолжил семейное дело. После смерти отца и учреждения Торгового дома получил управление делами в свои руки. Стремясь расширить дело, Г. отправился в Пермь. Входил в пермское губернское попечительство детских приютов, один из директоров пермского отделения русского музыкального общества. Умер Г. 6 января 1915 г. в Перми 6 января 1915 г.

Сын Михаила Ивановича Михаил родился 18 августа 1871 г. в Кунгуре. Стал продолжателей отцовских традиций. Был активным членом общества, входил в Комитет по разбору и призрению нищих, Попечительские комитеты Кунгурской женской гимназии и Общественной Зыряновской богадельни и др. Гласный Кунгурской городской думы. Покончил жизнь самоубийством 8 декабря 1915 г. в Кунгуре.