ГРИБУШИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГРИБУШИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - регент и учитель пения .

В 7-летнем возрасте мальчика с хорошим голосом (дискант) и отличным слухом заметил учитель церковноприходской школы, который взял его в хор и стал заниматься с ним. В период учебы в уездном училище Грибушин пел в соборном хоре города Устюжны, где в то время регентом был диакон Разумовский. Положение Грибушина в хоре с годами менялось - от певчего до помощника и регента (1875-1876).

После окончания уездного училища в 1871 году и до переезда в Рыбинск работал вольным писцом в Устюжинской мещанской управе, а также в конторе пароходства тихвинского купца - сначала в Устюжне, затем в Санкт-Петербурге. Здесь состоялось знакомство с регентом митрополичьего хора Г.Ф. Львовским. Переехав в Рыбинск в 1877 году, Грибушин занял место писца в уездном по воинской повинности присутствии, затем секретаря в присутствии по крестьянским делам (1878-1900), впоследствии секретаря в канцелярии Рыбинской городской управы (1900-1906). Но не эта работа стала смыслом его жизни: уже в 1877 году он стал регентовать в церкви Казанской иконы Божией Матери. Хор с молодым талантливым дирижером был замечен, и его стали приглашать на поздние обедни в Спасо-Преображенский собор для пения на левом клиросе. Когда правый хор распался, староста собора в 1878 году предложил Грибушину место регента. Он принял это предложение, не оставляя в то же время регентской работы в Казанской церкви (до 1911). В течение 40 лет он руководил соборным хором и приобрел широкую известность в Верхневолжском регионе. Хор состоял из 30-40 певчих, причем первоначально по традиции пели мальчики и мужчины, но с 1907 года регент стал вводить женские голоса.

В репертуаре хора были произведения Д.С. Бортнянского, протоиерея Петра Турчанинова, А.Л. Веделя и многих других авторов, вплоть до А.Д. Кастальского, А.Т. Гречанинова и С.В. Панченко. Исполнительский уровень хора позволял Грибушину регулярно давать духовные и светские концерты не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской и соседних губерний. В 1913 году хор Грибушина участвовал в концертном исполнении (с солистами под аккомпанемент фортепиано ) оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Кроме того, почти 40 лет Грибушин преподавал пение в Мариинской женской гимназии и еще в нескольких женских учебных заведениях. Стремление к совершенствованию подтолкнуло Грибушина к решению пройти регентский курс в Придворной певческой капелле, что и удалось осуществить в 1895 году. В 1908 и 1909 годы он принимал участие в работе I и II Всероссийских съездов хоровых деятелей в Москве. Многолетняя деятельность Грибушина отмечена серебряной медалью, личным, а потом и потомственным гражданством, благодарственными адресами и ценными подарками, но более всего любовью и уважением прихожан и многочисленных слушателей концертов. В 1913 году Грибушин отметил 35-летие руководства соборным хором города Рыбинска духовным концертом. Юбиляру от духовенства всех городских церквей была поднесена икона. За время служения в соборе Грибушин собрал богатую духовно-певческую библиотеку. После революции Грибушин преподавал пение в некоторых школах Рыбинска и руководил хором в клубе железнодорожников.