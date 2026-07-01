ГРИБОВИЧ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИБОВИЧ (Грибович-Брежинский) СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ - учитель пения , автор духовно-музыкальных сочинений.

Из дворянской семьи. С 24 декабря 1786 года по 10 августа 1797 года был малолетним певчим, с 14 августа 1818 года - помощником учителя пения Придворной певческой капеллы (по данным протоиерея Д. Разумовского). Согласно А.С. Фаминцыну - ученик Дж. Сарти. По данным А.Е. Хомутенко, Грибович с 16 мая 1804 года по 10 августа 1818 года служил в Главном почтовом правлении. В 1823-1839 годы учитель пения (регент) в капелле (Государственная Академическая капелла. С. 168), по другим данным (Хомутенко. С. 28; РГИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 96, 578) - с 13 января 1826 года по 13 февраля 1843 года. С 27 февраля 1823 года сын Грибовича Дмитрий был малолетним певчим капеллы. В 1833 году Грибович преподавал пение в батальоне военных кантонистов (РГИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 285. Л. 29) и в Санкт-Петербургском воспитательном доме (по данным Н.Ф. Финдейзена). За поднесенные императору Александру I музыкальные сочинения 13 апреля 1825 года получил в награду 1200 рублей. В 1840 году награжден орденом святого Владимира 4-й степени за 35-летнюю службу в капелле. Уволен по болезни 13 февраля 1843 года.

Из писем Грибовича известно, что в 1826 году он сочинил задостойники на праздники Рождеству Богородицы и Воздвижению Креста и несколько светских хоров патриотического содержания (РГИА. Ф. 499. Оп. 1. № 54. Л. 62-63, 68). Грибович принадлежат гармонизации песнопений Литургии Иоанна Златоуста простого придворного напева и светильна «Плотию уснув» греческого распева (последнее произведение было рекомендовано А.Ф. Львовым в 1852 году «для употребления при Богослужении» в женских учебных заведениях - ЦГИА СПб. Ф. 7. Оп. 2. Д. 25. Л. 5-5 об.). По данным Финдейзена, в 1832 году Грибович представил императору 2 тетради, содержащие обедню и панихиду, в переложении для фортепиано, а в 1848 году сочинил молитву «Спаси, Господи, люди Твоя» с аккомпанементом. Под его именем также напечатано песнопение Великой субботы «Да молчит».

Архив:

РГИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 7, 96, 139, 285, 297, 514, 578;

ЦГИА СПб. Ф. 7. Оп. 2. Д. 25; РГБ. Ф. 380. К. 9. № 6: Разумовский Д., прот. Мат-лы к истории Придворной певч. капеллы;

РНБ ОР. Ф. Капеллы. F. 14: Хомутенко А. Е. Сб. биогр. справок: Мат-лы по истории Ленинградской гос. акад. капеллы им. М. И. Глинки: Хор придворных певчих и Придворная певч. капелла, 1762-1917 гг.: Автограф. Л., 1975. С. 28, 170;

РНБ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 8: Фаминцын А. С. Биогр. словарь рус. композиторов, певцов, певиц и муз. деятелей [90-е гг. XIX в.]. Т. 1. А-Г. Л. 273.

Сочинения:

Литургия простого придворного пения, употребляемая при Высочайшем дворе, положенная на 2 голоса Грибовичем // Круг простого церк. пения, издавна употребляемого при Высочайшем дворе. СПб., 1830;

Панихида, издавна употребляемая при Высочайшем дворе для 4-голосн. смеш. хора. СПб., 1831;

Иоанна Златоустаго литургия простого напева... на 4 голоса: Партитура. СПб., 1837;

«Плотию уснув»: [на 6 голосов] // Партитурное собр. духовных песней разн. сочинителей с перелож. на ф.-п. [Б. м., до 1825?]. С. 28-29;

То же // Собр. 3-голосн. и 4-голосн. духовных песней, относящихся к литургии. СПб., 1840. Т. 1;

То же // Партитурное собр. 4-голосн. и 3-голосн. духовных песней. СПб., 1845. Кн. 1. № 28;

То же. М.[: П. Юргенсон], 1890;

«Да молчит» // Сб. духовно-муз. песнопений: Для малого смеш. хора. СПб., 1912. Вып. 2 / Под ред. Е. С. Азеева. № 59;

«Единородный Сыне» // Из литургии. Пг., 1915. Сб. 11 / Ред.: И. Ельцов. № 3.