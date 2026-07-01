Грибовaль (фр. Gribeauval), Жан-Батист Вакет, де (15.09.1715, Амьен ‒ 09.05.1789, Париж)

Грибовáль (фр. Gribeauval), Жан-Бати`ст Ваке`т, де (15.09.1715, Амьен — 09.05.1789, Париж) — французский военный деятель. Родился в дворянской семье. С 1732 на службе в артиллерии. Усердно занимался самообразованием. В 1757 направлен в союзную Франции австрийскую армию, в составе которой участвовал в Семилетней войне 1756—1763. Отличился при осаде Глаца и обороне Швейдница. Попав в плен к пруссакам, был обменян австрийцами. После войны, вернувшись во Францию, получил генеральское звание. В 1765 принял участие в комплексной реформе французской артиллерии и инженерных войск. Разработал новую всеобъемлющую систему организации и стандартизации артиллерии, призванную повысить ее мобильность и сократить число применяемых калибров, дабы облегчить производство орудий и боеприпасов. Его предложения, однако, натолкнулись на упорное сопротивление сторонников прежней системы организации артиллерии. После отставки военного министра Э. Ф. Шуазеля, который поддерживал Г., тот был тоже отстранен от дел, а его система отвергнута (1772). Однако в 1774 комиссия специалистов признала эффективность системы Г., его вернули для проведения реформы, а в 1776 назначили первым инспектором артиллерии, что позволило ему беспрепятственно провести свои преобразования. Воплощенная в жизнь, система Г. обеспечила превосходство французской артиллерии над артиллерией других западноевропейских стран в период революционных и Наполеоновских войн 1792—1815. Лит.: Nardin P. Gribeauval: lieutenant général des armées du roi (1715—1789). Paris, 1982.