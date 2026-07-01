ГРИБОЕДОВ ФЁДОР АКИМОВИЧ (ИОАКИМОВИЧ)

ГРИБОЕДОВ ФЁДОР АКИМОВИЧ (ИОАКИМОВИЧ) - русский государственный дея­тель, ис­то­рик, дьяк (1648).

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел по­ме­стья и вот­чины в 5 уез­дах. Подь­я­чий (1628/1629-1646), за­тем дьяк (1649-1664, 1670-1673) При­ка­за Ка­зан­ско­го двор­ца. Уча­ст­ник Смо­лен­ской вой­ны 1632-1634 годов. Подь­я­чий в Бел­го­ро­де (1647), в Лив­нах при князе Н.И. Одо­ев­ском (нач. 1648). С 14(24).7.1648 года со­сто­ял в При­ка­зе Со­бор­но­го уло­же­ния; ве­ро­ят­но, имен­но на Грибоедове ле­жа­ла основная ав­тор­ская ра­бо­та по со­став­ле­нию Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года. В 1659 году, в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, Грибоедов уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах российских пред­ста­ви­телей с гет­ма­ном И.Е. Вы­гов­ским, был при оса­де Ко­но­то­па, а за­тем на ка­зац­кой ра­де в Пе­ре­яс­лав­ле. Дьяк при­ка­зов - пол­ко­вых дел (1661-1662) и Раз­ряд­но­го (1664-1670). В январе 1669 года вхо­дил в со­став ко­мис­сии, на­прав­лен­ной ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем для пе­ре­го­во­ров с пред­ста­ви­те­ля­ми ар­хи­епископа Чер­ни­гов­ско­го Ла­за­ря (Ба­ра­но­ви­ча) и гет­ма­на Д.И. Мно­го­греш­но­го.

В 1666 году, по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, для обу­че­ния цар­ских де­тей со­ста­вил «Ис­то­рию о ца­рях и ве­ли­ких князь­ях зем­ли Рус­ской». Главная идея со­чи­не­ния - обос­но­ва­ние пра­ва Ро­ма­но­вых на российский пре­стол: до­ка­за­тель­ст­во их свя­зи с ди­на­сти­ей Рю­ри­ко­ви­чей, а че­рез неё - с римским императором Ав­гу­стом. Основными ис­точ­ни­ка­ми тру­да Грибоедова яв­ля­лись «Сте­пен­ная кни­га», Хро­но­граф (в редакции 1617), «Ска­за­ние» Ав­раа­мия Па­ли­цы­на, Ут­вер­ждён­ная гра­мо­та 1613 года, до­ку­мен­ты при­ка­зов. Со­хра­ни­лось несколько спи­сков «Ис­то­рии...» в 6 ре­дак­ци­ях. Окон­чательный ав­тор­ский текст (34 гла­вы) пред­став­лен ру­ко­пи­сью из библиотеки ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (ны­не - в Библиотеке АН), ве­ро­ят­но, яв­ляю­щей­ся под­нос­ным эк­зем­п­ля­ром. Позд­нее этот текст пе­ре­пи­сы­вал­ся Грибоедовым с не­боль­ши­ми до­пол­не­ния­ми, на его ос­но­ве поя­ви­лись ре­дак­ции, со­стоя­щие из 36 и 41 главы. По­след­няя уже по­сле смер­ти Грибоедова до­пол­не­на рас­ска­зом о со­бы­ти­ях 1669-1676 годов.