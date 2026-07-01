ГРИБОЕДОВ ФЁДОР АКИМОВИЧ (ИОАКИМОВИЧ)
ГРИБОЕДОВ ФЁДОР АКИМОВИЧ (ИОАКИМОВИЧ) - русский государственный деятель, историк, дьяк (1648).
Крупный землевладелец, имел поместья и вотчины в 5 уездах. Подьячий (1628/1629-1646), затем дьяк (1649-1664, 1670-1673) Приказа Казанского дворца. Участник Смоленской войны 1632-1634 годов. Подьячий в Белгороде (1647), в Ливнах при князе Н.И. Одоевском (нач. 1648). С 14(24).7.1648 года состоял в Приказе Соборного уложения; вероятно, именно на Грибоедове лежала основная авторская работа по составлению Соборного уложения 1649 года. В 1659 году, в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, Грибоедов участвовал в переговорах российских представителей с гетманом И.Е. Выговским, был при осаде Конотопа, а затем на казацкой раде в Переяславле. Дьяк приказов - полковых дел (1661-1662) и Разрядного (1664-1670). В январе 1669 года входил в состав комиссии, направленной царём Алексеем Михайловичем для переговоров с представителями архиепископа Черниговского Лазаря (Барановича) и гетмана Д.И. Многогрешного.
В 1666 году, по указу царя Алексея Михайловича, для обучения царских детей составил «Историю о царях и великих князьях земли Русской». Главная идея сочинения - обоснование права Романовых на российский престол: доказательство их связи с династией Рюриковичей, а через неё - с римским императором Августом. Основными источниками труда Грибоедова являлись «Степенная книга», Хронограф (в редакции 1617), «Сказание» Авраамия Палицына, Утверждённая грамота 1613 года, документы приказов. Сохранилось несколько списков «Истории...» в 6 редакциях. Окончательный авторский текст (34 главы) представлен рукописью из библиотеки царя Алексея Михайловича (ныне - в Библиотеке АН), вероятно, являющейся подносным экземпляром. Позднее этот текст переписывался Грибоедовым с небольшими дополнениями, на его основе появились редакции, состоящие из 36 и 41 главы. Последняя уже после смерти Грибоедова дополнена рассказом о событиях 1669-1676 годов.