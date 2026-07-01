Грибоедов, Александр Сергеевич (04[15].01.1795, по другим данным, 1794, Москва ‒ 30.01[11.02].1829, Тегеран)

Грибое`дов, Александр Сергеевич (04[15].01.1795, по другим данным, 1794, Москва — 30.01[11.02].1829, Тегеран) — русский драматург, поэт, дипломат, композитор . Из дворян. Получил хорошее домашнее образование , окончил Московский университетский благородный пансион (1806), затем учился в Московском университете. Знал более 10 языков. В 1812 служил в Иркутском гусарском полку, в 1816 вышел в отставку, в 1817 поступил на службу в Коллегию иностранных дел, где познакомился с А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером, поддерживал дружеские отношения с будущими декабристами, вошел в круг, объединявший людей, причастных к литературе и театру. В 1818 Г. назначен секретарем русской дипломатической миссии в Персии (Иран), совершил путешествие по стране со свитой шаха. В 1819 добился освобождения из плена и возвращения на родину 150 русских солдат. Секретарь по дипломатической части при главноуправляющем в Грузии генерале А. П. Ермолове (1822—1823). В 1824—1825 в отпуске жил в Москве и Санкт-Петербурге, пытался издать свою комедию «Горе от ума», совершил путешествие по Крыму. В конце 1825 возвратился на Кавказ; в 1826 арестован по делу декабристов, через 4 месяца освобожден с «очистительным аттестатом». Проявил незаурядные дипломатические способности в решении политических и военных вопросов в ходе Русско-персидской войны 1826—1828, принял участие в налаживании гражданского управления на Кавказе. В 1828 занимался составлением и организацией подписания выгодного для России Туркманчайского договора с Персией, назначен полномочным министром (послом) в Персию. Статский советник (1828). В качестве посла жестко требовал неукоснительного соблюдения всех пунктов Туркманчайского договора. Толпа персов-фанатиков учинила разгром русского посольства, среди 29 убитых сотрудников был и Г. В литературу Г. вошел как автор комедии «Горе от ума», хотя написал еще несколько пьес (в том числе в соавторстве с другими литераторами), стихотворений; сохранились наброски драматических произведений. Автор фортепианных пьес, в том числе 2 вальсов. Занимался теорией музыки. Соч.: Полное собрание сочинений в 3-х т. СПб., 1995. Лит.: Пиксанов Н. К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л., 1934; Фомичев С. А. Грибоедов. Энциклопедия. СПб., 2007.