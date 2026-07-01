ГРЁЗ ЖАН БАТИСТ
ГРЁЗ ЖАН БАТИСТ - французский живописец.
Учился в Лионе у Ш. Грандона, после 1750 года - в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже у Ш.Ж. Натуара. С первых же выставленных им в Салоне 1755 года картин («Отец семейства, читающий Библию детям», частное собрание, Париж, и другие) определился характерный для Грёза жанр морализующей семейной сцены. В 1755-1756 годы посетил Рим и Неаполь, где исполнил многочисленные этюды. С 1767 года член Королевской академии со званием «художник жанра». Автор многочисленных сентиментальных композиций с играющими детьми и томно мечтающими красавицами, которые пользовались громадным успехом у публики и заслужили восторженные похвалы Д. Дидро: «Девушка, оплакивающая мёртвую птичку» (1759 год, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург), «Балованное дитя» (1765 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Наказанный сын» (1778, Лувр, Париж), «Вновь обретённая голубка, или Сладострастие» (1789-1790, ГМИИ) и тому подобное. Картины этого жанра охотно покупали и русские меценаты; они заказывали Грёзу также портреты (графа А.П. Шувалов, ГМИИ; граф Е.П. Шувалова, Эрмитаж; оба между 1776 и 1781 годами; граф П.А. Строганов в детстве, 1778 год, Эрмитаж, и другие). Исторические композиции Грёза («Септимий Север упрекает своего сына Каракаллу…», 1769 год, Лувр) близки французскому классицизму. Несмотря на очевидную театрализацию сюжетов, лучшие картины Грёза отличали композиционное и колористич. мастерство, также талант в передаче освещения.