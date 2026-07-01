ГРЁЗ ЖАН БАТИСТ

ГРЁЗ ЖАН БАТИСТ - французский жи­во­пи­сец .

Учил­ся в Лио­не у Ш. Гран­до­на, по­сле 1750 года - в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры в Па­ри­же у Ш.Ж. На­туа­ра. С пер­вых же вы­став­лен­ных им в Са­ло­не 1755 года кар­тин («Отец се­мей­ст­ва, чи­таю­щий Биб­лию де­тям», ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж, и другие) оп­ре­де­лил­ся ха­рак­тер­ный для Грёза жанр мо­ра­ли­зую­щей се­мей­ной сце­ны. В 1755-1756 годы по­се­тил Рим и Не­аполь, где ис­пол­нил мно­го­численные этю­ды. С 1767 года член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии со зва­ни­ем «ху­дож­ник жан­ра». Ав­тор мно­го­численных сен­ти­мен­таль­ных ком­по­зи­ций с иг­раю­щи­ми деть­ми и том­но меч­таю­щи­ми кра­са­ви­ца­ми, ко­то­рые поль­зо­ва­лись гро­мад­ным ус­пе­хом у пуб­ли­ки и за­слу­жи­ли вос­тор­жен­ные по­хва­лы Д. Дид­ро : «Де­вуш­ка, оп­ла­ки­ваю­щая мёрт­вую птич­ку» (1759 год, Национальная га­ле­рея Шот­лан­дии, Эдин­бург), «Ба­ло­ван­ное ди­тя» (1765 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «На­ка­зан­ный сын» (1778, Лувр, Па­риж), «Вновь об­ре­тён­ная го­луб­ка, или Сла­до­ст­ра­стие» (1789-1790, ГМИИ) и тому подобное. Кар­ти­ны это­го жан­ра охот­но по­ку­па­ли и русские ме­це­на­ты; они за­ка­зы­ва­ли Грёзу так­же порт­ре­ты (графа А.П. Шу­ва­лов, ГМИИ; граф Е.П. Шу­ва­ло­ва, Эр­ми­таж; оба ме­ж­ду 1776 и 1781 годами; граф П.А. Стро­га­нов в дет­стве, 1778 год, Эр­ми­таж, и другие). Ис­то­рические ком­по­зи­ции Грёза («Сеп­ти­мий Се­вер уп­ре­ка­ет сво­его сы­на Ка­ра­кал­лу…», 1769 год, Лувр) близ­ки французскому клас­си­циз­му . Не­смот­ря на оче­вид­ную те­ат­ра­ли­за­цию сю­же­тов, луч­шие кар­ти­ны Грёза от­ли­ча­ли ком­по­зи­ци­он­ное и ко­ло­ри­стич. мас­тер­ст­во, так­же та­лант в пе­ре­да­че ос­ве­ще­ния.