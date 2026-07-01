ГРЕЙВС (Graves) Роберт

Английский пи­са­тель, литературный кри­тик.

Сын по­эта и фольк­ло­ри­ста А. П. Грейв­са. В 1914 доб­ро­воль­но ушёл на фронт. Учил­ся в Окс­форд­ском ун-те. Проф. англ. язы­ка и ли­те­ра­ту­ры в Ка­ир­ском ун-те (1926). Жил на о. Маль­ор­ка (1929–36, 1946–85). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в час­тях гражд. обо­ро­ны. Проф. Окс­форд­ско­го ун-та (1961–66). Во­ен. впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в сб. сти­хов «Сквозь пек­ло» («Over the brazier»), «Го­ли­аф и Да­вид» («Goliath and David», оба 1916), «Феи и стрел­ки» («Fairies and fusiliers», 1917), близ­ких по ду­ху по­эзии ге­ор­ги­ан­цев, а так­же в ав­то­био­гра­фии «Про­ща­ние со всем этим» («Good-bye to all that», 1929, пе­ре­ра­бо­тан­ное изд. – 1957), при­нёс­шей Г. из­вест­ность. Ус­пех име­ли ис­то­рич. ро­ма­ны: ди­ло­гия «Я, Клав­дий» («I, Cla­u­dius», 1934, рус. пер. 1990) и «Бо­же­ст­вен­ный Клав­дий и его же­на Мес­са­ли­на» («Claudius the God and his wife Mes­salina», 1934, рус. пер. 1994), а так­же «Князь Ве­ли­за­рий» («Count Belisa­rius», 1938, рус. пер. 1998). Глу­бо­кие по­зна­ния в об­лас­ти клас­сич. фи­ло­ло­гии в со­че­та­нии с ори­ги­наль­ной трак­тов­кой ми­фо­ло­гич. сю­же­тов от­ли­ча­ют ро­ма­ны «Зо­ло­тое ру­но» («The golden fleece», 1944, в рус. пер. 1998) и «Дочь Го­ме­ра» («Ho­mer’s daughter», 1955). Осо­бое ме­сто зани­ма­ет ро­ман-прит­ча «Царь Ии­сус» («King Jesus», 1946), трак­тую­щий хри­сти­ан­ст­во как ис­клю­чи­тель­но эти­че­ское уче­ние. Для ли­ри­ки Г. (ок. 50 по­этич. сб-ков) ха­рак­тер­но ор­га­нич. со­еди­не­ние чув­ст­вен­но­го и фи­ло­соф­ско-ра­цио­наль­но­го на­чал; гл. те­ма – лю­бовь, выс­шим про­яв­ле­ни­ем ко­то­рой Г. счи­тал по­эзию. Сре­ди ли­те­ра­ту­ро­ведч. со­чи­не­ний: «Бе­лая бо­ги­ня: Ис­то­ри­че­ская грам­ма­ти­ка по­эти­че­ской ми­фо­ло­гии» («The White God­dess: a historic grammar of poetic myth», 1948, рус. пер. 1999), где Г. воз­во­дит «ма­ги­че­ский» язык по­эзии к древ­не­му мат­ри­ар­халь­но­му куль­ту «лун­ной бо­ги­ни» – под­лин­ной «му­зы», про­ти­вопос­тав­ляе­мой пат­ри­ар­халь­но­му «сол­неч­но­му бо­гу» Апол­ло­ну, ко­то­рый во­пло­ща­ет ан­ти­по­эти­че­ское, ра­цио­наль­ное на­ча­ло; а так­же «Мам­мо­на и Чёр­ная бо­ги­ня» («Mammon and the Black goddess», 1965), «Ис­кус­ст­во и прин­ци­пы по­эзии» («Poetic craft and principle», 1967). Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Апу­лея, Лу­киа­на, Све­то­ния Транк­вил­ла, Ома­ра Хай­я­ма; ав­тор пе­ре­ло­же­ний др.-гре­че­ских [«Гре­че­ские ми­фы и ле­ген­ды» («Greek myths and legends», 2nd ed., 1967, в рус. пер. «Ми­фы Древ­ней Гре­ции», 1995)] и др.-ев­рей­ских [«Иу­дей­ские ми­фы» («He­b­rew myths», 1964, рус. пер. 2002)] ми­фов.

Сочинения: Complete poems. Manchester, 1995–1999. Vol. 1–3; Complete short stories. Manchester, 1995; Собр. соч. М., 1998. Т. 1–5.

Автор статьи: Морозова И.В.