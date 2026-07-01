ГРЕЙВС (Graves) Роберт
Английский писатель, литературный критик.
Сын поэта и фольклориста А. П. Грейвса. В 1914 добровольно ушёл на фронт. Учился в Оксфордском ун-те. Проф. англ. языка и литературы в Каирском ун-те (1926). Жил на о. Мальорка (1929–36, 1946–85). Во время 2-й мировой войны служил в частях гражд. обороны. Проф. Оксфордского ун-та (1961–66). Воен. впечатления отразились в сб. стихов «Сквозь пекло» («Over the brazier»), «Голиаф и Давид» («Goliath and David», оба 1916), «Феи и стрелки» («Fairies and fusiliers», 1917), близких по духу поэзии георгианцев, а также в автобиографии «Прощание со всем этим» («Good-bye to all that», 1929, переработанное изд. – 1957), принёсшей Г. известность. Успех имели историч. романы: дилогия «Я, Клавдий» («I, Claudius», 1934, рус. пер. 1990) и «Божественный Клавдий и его жена Мессалина» («Claudius the God and his wife Messalina», 1934, рус. пер. 1994), а также «Князь Велизарий» («Count Belisarius», 1938, рус. пер. 1998). Глубокие познания в области классич. филологии в сочетании с оригинальной трактовкой мифологич. сюжетов отличают романы «Золотое руно» («The golden fleece», 1944, в рус. пер. 1998) и «Дочь Гомера» («Homer’s daughter», 1955). Особое место занимает роман-притча «Царь Иисус» («King Jesus», 1946), трактующий христианство как исключительно этическое учение. Для лирики Г. (ок. 50 поэтич. сб-ков) характерно органич. соединение чувственного и философско-рационального начал; гл. тема – любовь, высшим проявлением которой Г. считал поэзию. Среди литературоведч. сочинений: «Белая богиня: Историческая грамматика поэтической мифологии» («The White Goddess: a historic grammar of poetic myth», 1948, рус. пер. 1999), где Г. возводит «магический» язык поэзии к древнему матриархальному культу «лунной богини» – подлинной «музы», противопоставляемой патриархальному «солнечному богу» Аполлону, который воплощает антипоэтическое, рациональное начало; а также «Маммона и Чёрная богиня» («Mammon and the Black goddess», 1965), «Искусство и принципы поэзии» («Poetic craft and principle», 1967). Переводил произведения Апулея, Лукиана, Светония Транквилла, Омара Хайяма; автор переложений др.-греческих [«Греческие мифы и легенды» («Greek myths and legends», 2nd ed., 1967, в рус. пер. «Мифы Древней Греции», 1995)] и др.-еврейских [«Иудейские мифы» («Hebrew myths», 1964, рус. пер. 2002)] мифов.
Сочинения: Complete poems. Manchester, 1995–1999. Vol. 1–3; Complete short stories. Manchester, 1995; Собр. соч. М., 1998. Т. 1–5.
Автор статьи: Морозова И.В.