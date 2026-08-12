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ГРЕЙНДЖЕРЫ
(англ. grangers, от grange – ферма), участники фермерского движения в США во 2-й половине 19 века.
Лига Г. (или Орден защитников земледелия) была образована в 1867. Г. выступали за улучшение положения амер. фермеров путём проведения реформ, занимались созданием кооперативных магазинов, элеваторов, мельниц. В ряде штатов они добились принятия законов, регулировавших ж.-д. тарифы и плату за хранение зерна. В 1875 движение Г. насчитывало ок. 850 тыс. участников. Осн. масса Г. в кон. 1870-х – нач. 1880-х гг. примкнула к гринбекеров партии.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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