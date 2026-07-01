ГРЕЙМАС (Greimas) Альгирдас Жюльен

Французский лин­гвист, ли­те­ра­ту­ро­вед .

До 1936 и в 1940–44 жил в Лит­ве. Окон­чил ун-т в Гре­ноб­ле (1939); учил­ся в Сор­бон­не. В 1950–62 пре­по­да­вал в ун-тах Алек­сан­д­рии, Ан­ка­ры, Стам­бу­ла, Пу­а­тье; ру­ко­во­дил се­мио­лин­гвис­тич. ис­сле­до­ва­тель­ской груп­пой в Прак­тич. шко­ле выс­ших зна­ний в Па­ри­же (с 1963). Один из соз­да­те­лей струк­тур­ной нар­ра­то­ло­гии. В ра­бо­тах «Струк­тур­ная се­ман­ти­ка» («S ́eman­tique structurale», 1966, рус. пер. 2004), «О смыс­ле» («Du sens», 1970), «Мо­пас­сан: Се­мио­ти­ка тек­ста» («Maupassant: La sémio­tique du texte», 1976) и др. Г., раз­ви­вая идеи В. Я. Проп­па, прин­ци­пы лин­гвис­ти­ки Ф. де Сос­сю­ра и Л. Ельм­сле­ва, струк­тур­ной ан­тро­по­ло­гии К. Ле­ви- Стро­са, пред­при­нял по­пыт­ку по­стро­ить чис­то ло­ги­че­скую мо­дель по­ро­ж­де­ния сю­же­та, вы­явить уни­вер­саль­ные за­ко­ны по­ве­ст­во­ва­тель­ных тек­стов, а так­же соз­дать все­объ­ем­лю­щую ме­то­до­ло­гию гу­ма­ни­тар­ных на­ук на ос­но­ве раз­ра­бо­тан­ной им «фун­да­мен­таль­ной се­ман­ти­ки».

Сочинения: Sémiotique et sciences sociales. P., 1976. P., 1991; Се­мио­ти­ка: Объ­яс­ни­тель­ный сло­варь тео­рии язы­ка (совм. с Ж. Кур­те) // Се­мио­ти­ка. М., 1983; К тео­рии ин­тер­пре­та­ции ми­фо­ло­ги­че­ско­го нар­ра­ти­ва // За­ру­беж­ные ис­сле­до­ва­ния по се­мио­ти­ке фольк­ло­ра. М., 1985; Des dieux et des hommes. P., 1985; De l’im­perfection. Perigueux, 1987; Раз­мыш­ле­ния об ак­тант­ных мо­де­лях; В по­ис­ках транс­фор­ма­ци­он­ных мо­де­лей // Фран­цуз­ская се­мио­ти­ка: От струк­ту­ра­лиз­ма к пост­струк­ту­ра­лиз­му. М., 2000.

Автор статьи: Ко­си­ков Г.К.