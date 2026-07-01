ГРЕЙМАС (Greimas) Альгирдас Жюльен
Французский лингвист, литературовед.
До 1936 и в 1940–44 жил в Литве. Окончил ун-т в Гренобле (1939); учился в Сорбонне. В 1950–62 преподавал в ун-тах Александрии, Анкары, Стамбула, Пуатье; руководил семиолингвистич. исследовательской группой в Практич. школе высших знаний в Париже (с 1963). Один из создателей структурной нарратологии. В работах «Структурная семантика» («S ́emantique structurale», 1966, рус. пер. 2004), «О смысле» («Du sens», 1970), «Мопассан: Семиотика текста» («Maupassant: La sémiotique du texte», 1976) и др. Г., развивая идеи В. Я. Проппа, принципы лингвистики Ф. де Соссюра и Л. Ельмслева, структурной антропологии К. Леви- Строса, предпринял попытку построить чисто логическую модель порождения сюжета, выявить универсальные законы повествовательных текстов, а также создать всеобъемлющую методологию гуманитарных наук на основе разработанной им «фундаментальной семантики».
Сочинения: Sémiotique et sciences sociales. P., 1976. P., 1991; Семиотика: Объяснительный словарь теории языка (совм. с Ж. Курте) // Семиотика. М., 1983; К теории интерпретации мифологического нарратива // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985; Des dieux et des hommes. P., 1985; De l’imperfection. Perigueux, 1987; Размышления об актантных моделях; В поисках трансформационных моделей // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000.
Автор статьи: Косиков Г.К.