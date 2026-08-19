ГРЕЙГ Самуил Алексеевич
Российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1874), почетный член Петербургской академии наук (1876). Дворянин.
Сын А. С. Грейга. Окончил Пажеский корпус (1845). С 1845 на воен. службе. Участник Венг. похода 1849 и Крымской войны 1853–56. С 1855 адъютант вел. кн. Константина Николаевича, входил в его ближайшее окружение. Директор канцелярии мор. министра (1860–1866). Пред. К-та по преобразованию мор. учебных заведений (1862). Товарищ мин. финансов и пред. Коммерческого и Мануфактурного советов (1866–73). Сенатор (1866). Генерал-адъютант (1867). Гос. контролёр [1(13).1.1874–7(19).7.1878]. Инициатор введения «Положения о полевом контроле за совершением хозяйственных операций на месте боевых действий» (утверждено в 1877), подготовки проекта «Положения о правительственном надзоре за оборотами частных железнодорожных обществ» (1878). Мин. финансов [7(19).7.1878–27.10(8.11).1880]. Пред. Особой комиссии для обсуждения предположений об отмене сборов, взимаемых в пользу Гос. казначейства по подушной системе, и об изыскании… др. источников гос. доходов (1879–80). Выдвинул проекты замены подушной подати подоходным и личным налогами, а также учреждения особого торгово-промышленного ведомства. Для стабилизации расстроенных в рус.-тур. войну 1877–78 финансов заключил внешние займы, увеличил косвенные налоги и гербовые пошлины, а также таможенные пошлины на металлы и металлич. изделия, ввёл пошлины на ввоз чугуна и железа. Уволен в отставку по настоянию М. Т. Лорис-Меликова.
Сочинения: Перестрелка у Севастополя 3/15 июня // Морской сборник. 1854. № 9.
Автор статьи: Степанов В.Л.