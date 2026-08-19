ГРЕЙГ Самуил Алексеевич

Российский государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1874), почетный член Пе­тербургской академии наук (1876). Дво­ря­нин .

Сын А. С. Грей­га. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1845). С 1845 на во­ен. служ­бе. Уча­ст­ник Венг. по­хо­да 1849 и Крым­ской вой­ны 1853–56. С 1855 адъ­ю­тант вел. кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча, вхо­дил в его бли­жай­шее ок­ру­же­ние. Ди­рек­тор кан­це­ля­рии мор. ми­ни­ст­ра (1860–1866). Пред. К-та по пре­об­ра­зо­ва­нию мор. учеб­ных за­ве­де­ний (1862). То­ва­рищ мин. фи­нан­сов и пред. Ком­мер­че­ско­го и Ма­ну­фак­тур­но­го со­ве­тов (1866–73). Се­на­тор (1866). Ге­не­рал-адъ­ю­тант (1867). Гос. кон­тро­лёр [1(13).1.1874–7(19).7.1878]. Ини­циа­тор вве­де­ния «По­ло­же­ния о по­ле­вом кон­тро­ле за со­вер­ше­ни­ем хо­зяй­ст­вен­ных опе­ра­ций на мес­те бое­вых дей­ст­вий» (ут­вер­жде­но в 1877), под­го­тов­ки про­ек­та «По­ло­же­ния о пра­ви­тель­ст­вен­ном над­зо­ре за обо­ро­та­ми ча­ст­ных же­лез­но­до­рож­ных об­ществ» (1878). Мин. фи­нан­сов [7(19).7.1878–27.10(8.11).1880]. Пред. Осо­бой ко­мис­сии для об­су­ж­де­ния пред­по­ло­же­ний об от­ме­не сбо­ров, взи­мае­мых в поль­зу Гос. ка­зна­чей­ст­ва по по­душ­ной сис­те­ме, и об изы­ска­нии… др. ис­точ­ни­ков гос. до­хо­дов (1879–80). Вы­дви­нул про­ек­ты за­мены по­душ­ной по­да­ти по­до­ход­ным и лич­ным на­ло­га­ми, а так­же уч­ре­ж­де­ния осо­бо­го тор­го­во-про­мыш­лен­но­го ве­дом­ст­ва. Для ста­би­ли­за­ции рас­стро­ен­ных в рус.-тур. вой­ну 1877–78 фи­нан­сов за­клю­чил внеш­ние зай­мы, уве­ли­чил кос­вен­ные на­ло­ги и гер­бо­вые по­шли­ны, а так­же та­мо­жен­ные по­шли­ны на ме­тал­лы и ме­тал­лич. из­де­лия, ввёл по­шли­ны на ввоз чу­гу­на и же­ле­за. Уво­лен в от­став­ку по на­стоя­нию М. Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ва.

Сочинения: Пе­ре­стрел­ка у Се­ва­сто­по­ля 3/15 ию­ня // Мор­ской сбор­ник. 1854. № 9.

Автор статьи: Степанов В.Л.