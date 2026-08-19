ГРЕЙФСВАЛЬДСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1715
Между Россией и курфюршеством Ганновер против Швеции. Подписан 17(28) октября в Грейфсвальде (Грайфсвальде, Пруссия) чрезвычайным и полномочным послом Б. И. Куракиным и послом курфюрста Ганновера в Берлине И. В. Хойшем.
Ганноверский курфюрст Георг Людовик (с 1714 король Великобритании Георг I) стремился получить на Европ. континенте для Ганновера выход к морю путём приобретения герцогств Бремен и Верден на р. Везер, впадающей в Северное м. Россия хотела привлечь Великобританию к Северному союзу 1699–1721. Стороны договорились о содействии в получении земель после окончания Северной войны 1700–21. России должны были отойти Ингрия, Карелия, а также Эстляндия с г. Ревель; Ганноверу – герцогства Бремен и Верден. Царь Пётр I обещал способствовать разделу швед. владений в нем. землях между Ганновером, Пруссией и Данией. Договор не был реализован. Переговоры в Грейфсвальде о совместных действиях рус., дат. и англ. флотов не дали реальных результатов.