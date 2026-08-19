ГРЕЙФСВАЛЬДСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1715

Ме­ж­ду Рос­си­ей и кур­фюр­ше­ст­вом Ган­но­вер про­тив Шве­ции. Под­пи­сан 17(28) октября в Грейф­сваль­де (Грайф­сваль­де, Прус­сия) чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом Б. И. Ку­ра­ки­ным и послом курфюрста Ганновера в Бер­ли­не И. В. Хойшем.

Ган­но­вер­ский кур­фюрст Ге­орг Лю­до­вик (с 1714 ко­роль Ве­ли­ко­бри­та­нии Ге­орг I) стре­мил­ся по­лу­чить на Ев­роп. кон­ти­нен­те для Ган­но­ве­ра вы­ход к мо­рю пу­тём при­об­ре­те­ния гер­цогств Бре­мен и Вер­ден на р. Ве­зер, впа­даю­щей в Се­вер­ное м. Рос­сия хо­те­ла при­влечь Ве­ли­ко­бри­та­нию к Се­вер­но­му сою­зу 1699–1721. Сто­ро­ны до­го­во­ри­лись о со­дей­ст­вии в по­лу­че­нии зе­мель по­сле окон­ча­ния Се­вер­ной вой­ны 1700–21. Рос­сии долж­ны бы­ли отой­ти Ин­грия, Ка­ре­лия, а так­же Эс­т­лян­дия с г. Ре­вель; Ган­но­ве­ру – гер­цог­ст­ва Бре­мен и Вер­ден. Царь Пётр I обе­щал спо­соб­ст­во­вать раз­де­лу швед. вла­де­ний в нем. зем­лях ме­ж­ду Ган­но­ве­ром, Прус­си­ей и Да­ни­ей. До­го­вор не был реа­ли­зо­ван. Пе­ре­го­во­ры в Грейф­сваль­де о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях рус., дат. и англ. фло­тов не да­ли ре­аль­ных ре­зуль­та­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)