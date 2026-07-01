ГРЕЙ (Grey) Чарлз
Британский государственный и политический деятель.
Образование получил в Итонском колледже и Кембриджском ун-те. С 1786 чл. Палаты общин брит. парламента, где присоединился к вигам, став впоследствии их лидером. В 1792 Г. был одним из организаторов Об-ва друзей народа, добивавшегося проведения парламентской реформы. В 1801 пожалован титулом барона, в 1806 – титулом виконта Хоуика, в 1807 – титулом 2-го графа Грея. В 1806 назначен на должность лорда Адмиралтейства, затем мин. ин. дел; в 1830–34 премьер-министр. В 1832 провёл парламентскую реформу, которая положила начало растянувшимся на мн. десятилетия преобразованиям системы представительства в Великобритании. В 1833 правительство Г. приняло закон, запретивший работорговлю в Британской империи. В 1834 вышел в отставку и отошёл от политич. деятельности.
Автор статьи: Айзенштат М.П.