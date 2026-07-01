ГРЕЙ (Grey) Чарлз

Британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Итон­ском кол­лед­же и Кем­бридж­ском ун-те. С 1786 чл. Па­ла­ты об­щин брит. пар­ла­мен­та, где при­сое­ди­нил­ся к ви­гам, став впо­след­ст­вии их ли­де­ром. В 1792 Г. был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Об-ва дру­зей на­ро­да, до­би­вав­ше­гося про­ве­де­ния пар­ла­мент­ской ре­фор­мы. В 1801 по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­на, в 1806 – ти­ту­лом ви­кон­та Хоу­и­ка, в 1807 – ти­ту­лом 2-го гра­фа Грея. В 1806 на­зна­чен на долж­ность лор­да Ад­ми­рал­тей­ст­ва, за­тем мин. ин. дел; в 1830–34 пре­мьер-ми­нистр. В 1832 про­вёл пар­ла­мент­скую ре­фор­му, ко­то­рая по­ло­жи­ла на­ча­ло рас­тя­нув­шим­ся на мн. де­ся­ти­ле­тия пре­об­ра­зо­ва­ни­ям сис­те­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1833 пра­ви­тель­ст­во Г. при­ня­ло за­кон, за­пре­тив­ший ра­бо­тор­гов­лю в Бри­тан­ской им­пе­рии. В 1834 вы­шел в от­став­ку и ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти.

Автор статьи: Айзенштат М.П.