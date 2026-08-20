ГРЕЙ (Gray) Томас

Учил­ся в Итон­ском кол­лед­же, в Кем­брид­же (1734–38). Вме­сте с Х. Уол­по­лом со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Фран­ции, Швей­ца­рии и Ита­лии (1739–41). В 1742 по­се­лил­ся в Кем­брид­же. Пер­вые по­этич. опы­ты Г. – сти­хи на ла­ты­ни, на­пи­сан­ные в тра­ди­ци­ях ев­роп. клас­си­циз­ма . Сре­ди про­из­ве­де­ний Г. на англ. яз.: «Ода вес­не» («Ode on the Spring», 1742), «Со­нет на смерть м-ра Ри­чар­да Вес­та» («Sonnet on the death of Mr. Richard West», 1742), «Ода на от­да­лён­ный вид Итон­ско­го кол­лед­жа» («Ode on a distant prospect of Eton college», 1742); две пин­да­ри­че­ские оды – «Ше­ст­вие по­эзии » («The progress of poesy», 1754), где про­сле­жи­ва­ет­ся ста­нов­ле­ние по­этич. тра­ди­ции в Гре­ции, Ита­лии, Анг­лии, и «Бард» («The bard», 1757) – ре­зуль­тат изу­че­ния Г. вал­лий­ской по­эзии. Под­лин­ную из­вест­ность Г. при­нес­ла «Эле­гия, на­пи­сан­ная на сель­ском клад­би­ще» («An elegy written in a country church yard», 1751, в рус. пер. В. А. Жу­ков­ско­го «Сель­ское клад­би­ще», 1802 и 1839) – од­но из луч­ших сти­хо­тво­ре­ний англ. сен­ти­мен­та­лиз­ма, об­ра­зец т. н. клад­би­щен­ской по­эзии: над мо­ги­ла­ми без­вест­ных по­се­лян по­эт раз­мыш­ля­ет о смер­ти че­ло­ве­ка во­об­ще, ут­вер­ждая из­на­чаль­ное при­род­ное ра­вен­ст­во лю­дей, не за­ви­ся­щее от их со­слов­ной при­над­леж­но­сти.

Сочинения: The poetical works. Ann Arbor, 2005.

Автор статьи: Осовский О.Е.