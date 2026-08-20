ГРЕЙ (Gray) Томас
Учился в Итонском колледже, в Кембридже (1734–38). Вместе с Х. Уолполом совершил путешествие по Франции, Швейцарии и Италии (1739–41). В 1742 поселился в Кембридже. Первые поэтич. опыты Г. – стихи на латыни, написанные в традициях европ. классицизма. Среди произведений Г. на англ. яз.: «Ода весне» («Ode on the Spring», 1742), «Сонет на смерть м-ра Ричарда Веста» («Sonnet on the death of Mr. Richard West», 1742), «Ода на отдалённый вид Итонского колледжа» («Ode on a distant prospect of Eton college», 1742); две пиндарические оды – «Шествие поэзии» («The progress of poesy», 1754), где прослеживается становление поэтич. традиции в Греции, Италии, Англии, и «Бард» («The bard», 1757) – результат изучения Г. валлийской поэзии. Подлинную известность Г. принесла «Элегия, написанная на сельском кладбище» («An elegy written in a country church yard», 1751, в рус. пер. В. А. Жуковского «Сельское кладбище», 1802 и 1839) – одно из лучших стихотворений англ. сентиментализма, образец т. н. кладбищенской поэзии: над могилами безвестных поселян поэт размышляет о смерти человека вообще, утверждая изначальное природное равенство людей, не зависящее от их сословной принадлежности.
Сочинения: The poetical works. Ann Arbor, 2005.
Автор статьи: Осовский О.Е.