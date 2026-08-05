Грей (анг. Grey), Эдуард, лорд Фаллодон (25.06.1862, Лондон ‒ 07.09.1933, Фаллодон, Нортумберленд)

Гре`й (анг. Grey), Эдуард, лорд Фаллодон (25.06.1862, Лондон — 07.09.1933, Фаллодон, Нортумберленд) — британский государственный деятель. Родился в аристократической семье. Образование получил в Баллиол-колледже, Оксфорд. В 1885—1916 член парламента от Либеральной партии Великобритании. В 1892—1895 — зам. министра иностранных дел в либеральных правительствах У. Гладстона и А. Ф. Розбери. Выступал за участие Британии в Англо-бурской войне (1899—1902). В 1898—1905 директор Северо-восточной железной дороги. Приветствовал заключение Англо-японского договора 1902 (возобновлен в 1911) и Англо-французского соглашения 1904. С декабря 1905 по декабрь 1916 министр иностранных дел в кабинетах Г. Кэмпбелл-Беннермана и Г. Асквита. Способствовал созданию Антанты, поддержал Францию в двух Марокканских кризисах 1905—1906 и 1911. Сыграл значительную роль в решении балканских проблем на Лондонской мирной конференции (1912—1913). Сторонник участия Великобритании в Первой мировой войне. Заключил Лондонский договор об условиях вступления в войну Италии (1915), Сайкс-Пико соглашение 1916 о разделе азиатской Турции и др. В декабре 1916 после вступления в должность премьер-министра Д. Ллойд Джорджа ушел в отставку. В этом же году ему присвоен титул виконта Фэллодона. Приветствовал создание в 1919 Лиги Наций, осудил интервенцию британских войск в Советскую Россию. В 1919 в течение 3 месяцев возглавлял специальную правительственную миссию Великобритании в США. В 1923—1924 глава фракции либералов в Палате лордов. В 1920 один из основателей Королевского института международных отношений. В 1927—1933 президент Либерального совета, в 1928—1933 ректор Оксфордского университета. Соч.: Twenty Five Years. 1892—1916. Vol. I—II. London, 1925. Fallodon Papers. London, 1926. Лит.: Robbins K. Sir Edward Grey. A Biography of Lord Grey Fallodon. London, 1971.