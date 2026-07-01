Грей (анг. Grey), Чарльз, виконт Ховик, (13.03.1764, Ховик-Холл, Нортумберленд ‒ 17.07.1845, Ховик-Холл, Нортумберленд)

Гре`й (анг. Grey), Чарльз, виконт Ховик, (13.03.1764, Ховик-Холл, Нортумберленд — 17.07.1845, Ховик-Холл, Нортумберленд) — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании (1830—1834). Г., виконт Ховик родился в старинной аристократической семье, владевшей землями в Нортумберленде с XIII в. Получил традиционное для выходцев из семей вигов образование: Итон, затем университет Кембриджа. В Тринити колледже изучал латинский и английский языки, декламацию, что позволило ему стать в будущем одним из наиболее талантливых ораторов своего поколения. Член парламента с 1786, Г. быстро выдвинулся и примкнул к кругу Ч. Дж. Фокса, Р. Шеридана и принца Уэльского. В качестве одного из создателей «Общества друзей народа» от его имени внес в палату петицию о реформе системы представительства в парламенте в 1793, а в 1797 — выдвинул собственный план преобразований. Обе инициативы были отвергнуты нижней палатой. В 1806 вошел в состав правительства Дж. Гренвилла и Ч. Дж. Фокса, заняв пост первого лорда адмиралтейства (1806—1807). После смерти Фокса занял также пост министра иностранных дел, одновременно стал лидером вигов в палате общин. В 1807 внес билль о предоставлении католикам права занимать должности в армии и флоте, который вызвал резко негативную реакцию короля. Попытка монарха получить обещание никогда не предлагать подобного рода проектов, которые противоречили бы протестантскому характеру государственно-политического устройства королевства, привела к демонстративной отставке кабинета в 1807. В 1808 в связи со смертью отца наследовал титул графа и перешел в палату лордов. После длительного пребывания в оппозиции виги смогли сформировать кабинет в ноябре 1830. Г. возглавил правительство и на волне возраставшего движения за реформу парламента приступил к разработке законопроекта. Г. с большим трудом удалось преодолеть сопротивление тори. Обе палаты приняли лишь третий вариант умеренного законопроекта парламентской реформы в 1832, которая расширила избирательные права горожан, сократила часть мелких избирательных округов. Реформа положила начало преобразованию архаичной системы представительства в парламенте. В 1833 кабинет провел ряд преобразований: запрещено рабовладение в британских колониях, введена фабричная инспекция и частично ограничен труд детей на текстильных фабриках. Открытие китайского рынка для торговцев чаем послужило поводом назвать в честь Г. сорт чая — «Эрл Грей». В 1834 Г. ушел в отставку, последние годы провел в поместье в кругу семьи. Г. в 1794 женился на Мэри Элизабет Понсонби (1776—1861), у супружеской пары на протяжении 1796—1819 родилось 10 сыновей и 6 дочерей. Одна из дочерей — прапрабабушка принцессы Уэльской Дианы. Лит.: Smith E. A. Lord Grew 1764—1845. London, 1990.