Греви (фр. Grevy), Франсуа Поль Жюль (15.08.1807, Мон-су-Водрей ‒ 09.09.1891, Мон-су-Водрей)

Греви` (фр. Grévy), Франсуа Поль Жюль (15.08.1807, Мон-су-Водрей — 09.09.1891, Мон-су-Водрей) — французский политический и государственный деятель, президент Французской республики в 1879—1887. Вырос в семье с твердыми республиканскими убеждениями. Изучал право в Сорбонне, где сблизился с республиканцами. Как адвокат выдвинулся на политических процессах 1830-х над противниками Июльской монархии. Политическая карьера Г. началась в ходе Революции 1848 (см. Революции 1848—1849), когда он был назначен комиссаром Временного правительства, а затем избран депутатом и вице-председателем Учредительного собрания. Последовательно выступал сторонником парламентской формы правления против учреждения поста президента республики, избираемого всеобщим голосованием, полагая, что избранный таким способом глава государ­ства будет располагать слишком широкими полномочиями и способен выйти из-под контроля законодательной власти. Предлагал ввести должность председателя Совета министров, избираемого парламентом. Во время бонапартистского переворота 2 декабря 1851 Г. был арестован, но затем освобожден. В течение последующих 16 лет, будучи противником режима Второй империи, не участвовал в политической жизни, занимался адвокатской практикой. В 1868 был избран в Законодательный корпус. Вместе с Л. Гамбетта и А. Тьером пытался предотвратить войну с Пруссией. В 1871—1873 — председатель Национального собрания, в 1876—1879 — председатель Палаты депутатов, один из лидеров т. н. умеренных республиканцев. В 1873 впервые баллотировался на пост главы государ­ства, но уступил на выборах монархисту маршалу П. Мак-Магону. На досрочных выборах 1879, состоявшихся после отставки Мак-Магона, Г. был избран президентом республики, а в 1885 переизбран на второй срок. На посту главы государства Г. инициировал перераспределение полномочий в пользу парламента. При нем день 14 июля стал официальным государственным праздником, а «Марсельеза» — гимном Француз­ской республики. Тогда же были приняты важные решения по утверждению светского характера бесплатной системы народного образования, созданы коллежи и лицеи для девочек. В европейской политике Г. придерживался умеренного курса, стремясь не допустить нового столкновения с Германией, что вызывало острые нападки на него со стороны приверженцев военного реванша. Одновременно поощрял политику колониальных захватов. В период его президентства Франция установила протекторат над Тунисом (1881) и Мадагаскаром (1885), а также утвердила свое господство в Аннаме и Тонкине (1883—1885). В результате скандала, связанного с разоблачением коррупционной деятельности его зятя, депутата Д. Вильсона, Г. в 1887 был вынужден уйти в отставку до истечения своих полномочий. Лит.: Azema J. P., Winock M. La IIIe République. Paris, 1970; Dansette A. L’affaire Wilson et la chute du Président Grévy. Paris, 1936; Ganiage J. L’expansion de la France sous la Troisième République. Paris, 1968; Grévy J. La République des opportunists 1870—1885. Paris, 1998.