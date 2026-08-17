ГРЕТРИ (Gretry) Андре Эрнест Модест
Французский композитор и музыкальный писатель.
По происхождению валлонец. Чл. Болонской филармонич. академии (1765), чл. Ин-та Франции (1795). С его творчеством связан расцвет франц. комич. оперы 18 в. Сын скрипача; в детстве – солист церковного хора. Продолжив обучение музыке в духовной «Льежской коллегии» в Риме, в 1765 дебютировал в рим. театре «Альберти» с интермеццо «Сборщица винограда». В 1766 в Женеве познакомился с Вольтером. Успех сопутствовал его комич. операм во франц. («Самнитские браки» по Ж. Ф. Мармонтелю, «Гурон» по Вольтеру, обе 1768, «Люсиль» на либр. Мармонтеля, 1769) и итал. стиле («Говорящая картина», 1769, все – Париж, театр «Комеди Итальен»). Франц. традиции следует сказочная опера-балет «Земира и Азор» (либр. Мармонтеля, 1771, Фонтенбло), где Г. блестяще использовал колористич. возможности духовых инструментов. В 1773 состоялся дебют Г. в Версале (героич. балет «Цефал и Прокрис» по Овидию), однако появление в Париже К. В. Глюка помешало активной деятельности Г. в Парижской опере. Приняв сторону глюкистов в их противостоянии Н. Пиччинни, Г. выступил в 1780 с «Андромахой» (по Ж. Расину), героич. оперой в стиле Глюка, и вскоре осуществил собственную реформу, синтезировав черты комич. оперы и балета с пением в «Каирском караване» (1783, Фонтенбло). Оперу «Ричард Львиное Сердце» (1784, «Комеди Итальен») отличает сквозное симфонич. развитие, мелодия романса Блонделя выступает в качестве лейттемы, символизируя осн. идею произведения – верность в дружбе (1-я часть арии Лоретты использована П. И. Чайковским в «Пиковой даме»). Образец «оперы спасения» – «Рауль Синяя Борода» (по сказке Ш. Перро, 1789, там же). В опере «Пётр Великий» (по «Истории России…» Вольтера, 1790, там же) Г. идеализировал образ рус. царя, для создания местного колорита процитировал в увертюре «Камаринскую». Премьеры опер часто проходили при дворе (Фонтенбло, Версаль), композитору покровительствовала Мария Антуанетта.
В наследии Г. ок. 60 опер разл. жанров, а также симфония, концерт для флейты или скрипки с оркестром, инструментальные ансамбли, песни и романсы. В «Мемуарах» (1797) Г., отдавая должное итал. оперной традиции, более объективен, чем Ж. Ж. Руссо, в оценке достоинств и недостатков франц. оперной школы. Высказанная им идея синтеза поэзии и музыки в оперном театре предвосхитила реформаторские искания композиторов-драматургов 19 в.
Его дочь Люсиль (1772–90) – композитор, автор комич. оперы «Свадьба Антонио» (1786).
Нотное изд.: Collection complète des œuvres. Lpz.; Brux., 1883–1937. Vol. 1–49 [не завершено].
Сочинения:
Мемуары, или Очерки о музыке. М.; Л., 1939. Т. 1;
Correspondance gé né rale. Brux., 1962;
Mémoires, ou Essais sur la musique. N. Y., 1971. Vol. 1–3.
Дополнительная литература:
Левашева О. Е. Оперная эстетика Гретри // Классическое искусство за рубежом. М., 1966;
Брянцева В. Н. Французская комическая опера XVIII в. М., 1985;
Булычева А. В. Сказка, замаскированная под реальность: Опера А. Гретри «Петр Великий» // Музыкальная академия. 2003. № 4.
Автор стаьи: Булычёва А. В.