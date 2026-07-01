ГРЕССЕ (Gresset) Жан Батист Луи
Французский поэт, драматург, член Французской академии (1748).
Учился в иезуитском коллеже Амьена. Прославился как салонный завсегдатай и автор изящных галантных стихов; особую популярность снискали антирелигиозные сатиры Г., прежде всего ироикомическая поэма «Вер-Вер» («Ver-Vert», 1734; в рус. пер. В. С. Курочкина – «Попугай», 1875; легла в основу одноим. комич. оперы Ж. Оффенбаха, пост. 1869), за которую Г. был исключён из ордена иезуитов и отправлен в ссылку. Интерес к буколической поэзии Вергилия, которую Г. пытался переводить, проявился в послании «Обитель» («La Chartreuse», 1735), оказавшем заметное влияние на жанр дружеского послания в рус. романтич. поэзии (в т. ч. у А. С. Пушкина). В драматич. творчестве проявил себя последователем классицизма: сценические неудачи трагедии «Эдуард III» («Edouard III», 1740) и драмы «Сидней» («Sidney», 1745) компенсировались успехом комедии «Злой» («Le Méchant», пост. 1745, изд. 1747, рус. пер. 1817), в которой, несмотря на слабую разработку характеров и сюжета, ярко представлено светское общество. Для изучения развития франц. комедии 18 в. интерес представляет «Письмо г-на Грессе о комедии» («Lettre de M. Gresset sur la comédie», 1759). Под влиянием иезуитов Г. отрёкся от своего лит. творчества и уничтожил неопубликованные произведения, за что удостоился саркастич. замечаний Вольтера.
Сочинения:
Рассуждение о гармонии. СПб., 1816;
Œuvres complètes. P., 1830. Vol. 1–2.