ГРЕССЕ (Gresset) Жан Батист Луи

Французский по­эт, дра­ма­тург , член Французской ака­де­мии (1748).

Учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же Амь­е­на. Про­сла­вил­ся как са­лон­ный за­все­гда­тай и ав­тор изящ­ных га­лант­ных сти­хов; осо­бую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли ан­ти­ре­ли­ги­оз­ные са­ти­ры Г., пре­ж­де все­го ирои­ко­ми­че­ская по­эма «Вер-Вер» («Ver-Vert», 1734; в рус. пер. В. С. Ку­роч­ки­на – «По­пу­гай», 1875; лег­ла в ос­но­ву од­но­им. ко­мич. опе­ры Ж. Оф­фен­ба­ха, пост. 1869), за ко­то­рую Г. был ис­клю­чён из ор­де­на ие­зуи­тов и от­прав­лен в ссыл­ку. Ин­те­рес к бу­ко­ли­че­ской по­эзии Вер­ги­лия, ко­то­рую Г. пы­тал­ся пе­ре­во­дить, про­явил­ся в по­сла­нии «Оби­тель» («La Chartreuse», 1735), ока­зав­шем за­мет­ное влия­ние на жанр дру­же­ско­го по­сла­ния в рус. ро­ман­тич. по­эзии (в т. ч. у А. С. Пуш­ки­на). В дра­ма­тич. твор­че­ст­ве про­явил се­бя по­сле­до­ва­те­лем клас­си­циз­ма: сце­ни­че­ские не­уда­чи тра­ге­дии «Эду­ард III» («Edouard III», 1740) и дра­мы «Сид­ней» («Sidney», 1745) ком­пен­си­ро­ва­лись ус­пе­хом ко­ме­дии «Злой» («Le Méchant», пост. 1745, изд. 1747, рус. пер. 1817), в ко­то­рой, не­смот­ря на сла­бую раз­ра­бот­ку ха­рак­те­ров и сю­же­та, яр­ко пред­став­ле­но свет­ское об­ще­ст­во. Для изу­че­ния раз­ви­тия франц. ко­ме­дии 18 в. ин­те­рес пред­став­ля­ет «Пись­мо г-на Грес­се о ко­ме­дии» («Let­tre de M. Gresset sur la comédie», 1759). Под влия­ни­ем ие­зуи­тов Г. от­рёк­ся от сво­его лит. твор­че­ст­ва и унич­то­жил не­опуб­ли­ко­ван­ные про­из­ве­де­ния, за что удо­сто­ил­ся сар­ка­стич. за­ме­ча­ний Воль­те­ра.

Сочинения:

Рас­су­ж­де­ние о гар­мо­нии. СПб., 1816;

Œuvres complètes. P., 1830. Vol. 1–2.