ГРЕНВИЛЛ РИЧАРД

Ранние годы

Ричард Гренвилл родился в 1541 г. в Бидефорде. Происходил из мелкопоместных дворян. Его предки были из Корнуолла.

В 1560-х гг. последовал переезд Г. в Европу. Здесь он принимал участие в сражения против турок, воюя в Венгрии в 1566 – 1568 гг.

Славные дела на Родине

По возвращении на Родину стал шерифом графства Корнуолл (1576 – 1577 гг.). Являлся членом английского парламента от юго-запада Англии. Был связан с пиратами, финансировал их и приобретал награбленное ими. Выступил против английских католиков, за что в 1577 г. был удостоен рыцарства.

В 1574 г. среди прочих Г. организовал синдикат, в который вошли представители графств западной Англии и Лондона. На приобретенном корабле «Касл оф камфет» компания занималась грабежами судов в европейских водах, преимущественно испанских.

В 1584 – 1585 гг. была предпринята экспедиция А. Барлоу и Г. в Америку, которая позволила открыть Виргинию. В 1585 г. Г. доставил на о-в Роанок около 180 колонистов. В ходе плаваний Г. неоднократно совершал нападения на испанские корабли.

Путешествия и грабежи

В 1586 г. Г. прибыл в Виргинию, но вскоре оставил земли для новых корсарских дел. Организовал колонию в Манстере.

В апреле 1591 г. флотилия из шести кораблей во главе с лордом Т. Говардом отбыла на Азорские острова. Г. к этому времени находился уже в чине вице-адмирала. В ноябре 1591 г. у о-вов Флориш и Корву корабли попали в засаду испанцев. Г. прикрывал отступление пяти судов. «Ревендж» сдался после почти двенадцатичасового боя. Погибла половина команды, уцелели лишь около 20 человек. Сам Г. был тяжело ранен и отказывался сдавать корабль. За него это сделала команда. Через несколько дней после того, как Г. был перенесен на одни из испанских кораблей, он скончался от ранений.

Характер

Г. отличался крутым нравом, многие его ненавидели. В народе ходили легенды о его ярости. Показателен пример в отношении местного населения. Когда на о-ве Роанок пропал серебряный кубок, Г. подверг разграблению и сожжению целую деревню индейцев, уничтожил их посевы кукурузы.