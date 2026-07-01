ГРЕНОБЛЬ (Grenoble)
Город на юго-востоке Франции, в регионе Рона–Альпы, административный центр департамента Изер.
Нас. ок. 160 тыс. чел. (2006). Живописно расположен в долине р. Изер, при впадении в неё р. Драк, в окружении гор. Транспортный узел. Ж.-д. станция. Аэропорт.
Возник на месте древнего кельт. поселения Куларо (Cularo), впервые упоминается в 43 до н. э. В сер. 1 в. до н. э. был присоединён к Рим. гос-ву. В 377 переименован в честь имп. Грациана в Грацианополь (Gratianopolis; Г. – позднейшее видоизменение этого названия). В 439–532 входил в состав Бургундского королевства, затем – Франкского государства (до 2-й пол. 9 в.), впоследствии находился под властью церковных и светских сеньоров. В 1242 получил гор. вольности. В 1349 присоединён франц. королём Филиппом VI Валуа к своим владениям. В средние века был важным воен. и экономич. центром (с 15 в. известен изготовлением перчаток). В период Франц. революции 18 в. некоторое время носил назв. Грелибр (Grelibre).
На правом берегу р. Изер, на горе Раше, – форты Рабо (15 в.) и Бастий (16 в., перестроен в 19 в.). В центре Старого города с узкими улицами сохранились: собор Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (11–13 вв.; киворий – 14 в.) с отдельно стоящей колокольней (12 в.), романская ц. Сен-Лоран (12 в.; крипта – 6–7 вв.; раннехристианский некрополь; археологич. музей), готич. ц. Сент-Андре (13 в.; боковые капеллы – 15 в.); Дворец юстиции в стиле пламенеющей готики и в ренессансном стиле (быв. дворец Дофине; 15–16 вв.; расширен в 1890–1897), Ратуша (быв. отель Ледигьер; кон. 16–17 вв.), ц. Сен-Луи в стиле классицизма (1669), гор. ворота Порт-Сен- Лоран и Порт-де-Франс (17 в.), жилые дома 15–18 вв. Среди построек 20 в.: видовая башня в парке Мистраль (1925, архитекторы О. Перре и Г. Перре), 3 башенных дома в парке «Иль Верт» (1963–67, арх. Р. А. Анже и др.; выс. 92 м), новая ратуша (1967), Олимпийская деревня (1968, обе – арх. М. Новарина), «Ледяной дворец» (1968, архитекторы Р. Демартини, П. Жюнийон), дворец выставок и ярмарок (1968, архитекторы Ж. и К. Пруве). В 1990-х– нач. 2000-х гг. построен новый деловой квартал «Европол».
Н.-и. институты и лаборатории, в т. ч. Междунар. физич. ин-т Лауэ–Ланжевена, Ин-т атомной энергии, Европ. лаборатория молекулярной биологии и др. Центр ядерных исследований (1956). Ун-ты: Жозефа Фурье (1339, естеств. науки), Пьера Мендеса Франса (1970, обществ. науки), Стендаля (1970, филология); Нац. политехнич. ин-т (1892). Музеи: городской (1796), естеств. истории (1845), живописи и скульптуры (1798; в здании 1865–70; зап.-европ. живопись 15–20 вв.), археологический (1846), Дофине (1906), «Старая епископия» (руины др.-рим. гор. стен и баптистерия 5 в.), Музей Сопротивления. Дом-музей Стендаля (1933), Музей А. Фантен-Латура (оба – уроженцы Г.). Гор. театр. Оркестр музыки барокко «Музыканты Лувра» (1982, в Г. постоянно с 1996). Г. – центр альпинизма и зимних видов спорта (с 1957 в январе проводится междунар. шоу этих видов спорта); место проведения X Олимпийских зимних игр (1968).
Около 55% работающих занято в сфере услуг (в т. ч. в торговле 21%), в пром-сти 37%, строительстве 8% (2005). Ведущие отрасли пром-сти – электронная и электротехническая (42,7% занятых в пром-сти; предприятия компаний «Schneider Electric» – произ-во электротехнич. оборудования, «ST Microelectronics» – микроэлектроника, «Hewlett Packard» – информац. технологии), металлургия (13,4%; завод «Cezus»), машиностроение (11,2%; «A. Raymond»), химическая (10,2%; «Arkema»), лесная, целлюлозно-бумажная и полиграфическая (9,2%; полиграфич. компания «Groupe Dauphiné Libéré»). Произ-во цемента (с 19 в.; завод «Ciments Vicat»).
Близ Г. расположен исследовательский центр «Grenoble-Minalogic», один из ведущих в мире по разработкам в области микро- и нанотехнологий.
Иллюстрации:
Гренобль. Набережная р. Изер. Фото А. И. Нагаева.
Гренобль. Дворец юстиции. 15–16 вв., 1890–97. Архив БРЭ.
Автор статьи: Ачкасова Т. А. (экономика).