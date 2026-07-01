ГРЕНОБЛЬ (Grenoble)

Го­род на юго-вос­то­ке Фран­ции, в ре­гио­не Ро­на–Аль­пы, административный центр департамента Изер.

Нас. ок. 160 тыс. чел. (2006). Жи­во­пис­но рас­по­ло­жен в до­ли­не р. Изер, при впа­де­нии в неё р. Драк, в ок­ру­же­нии гор. Транс­порт­ный узел. Ж.-д. стан­ция. Аэ­ро­порт.

Воз­ник на мес­те древ­не­го кельт. по­се­ле­ния Ку­ла­ро (Cularo), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 43 до н. э. В сер. 1 в. до н. э. был при­сое­ди­нён к Рим. гос-ву. В 377 пе­ре­име­но­ван в честь имп. Гра­циа­на в Гра­циа­но­поль (Gratianopolis; Г. – позд­ней­шее ви­до­изме­не­ние это­го на­зва­ния). В 439–532 вхо­дил в со­став Бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, за­тем – Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва (до 2-й пол. 9 в.), впо­след­ст­вии на­хо­дил­ся под вла­стью цер­ков­ных и свет­ских сень­о­ров. В 1242 по­лу­чил гор. воль­но­сти. В 1349 при­сое­ди­нён франц. ко­ро­лём Фи­лип­пом VI Ва­луа к сво­им вла­де­ни­ям. В сред­ние ве­ка был важ­ным во­ен. и эко­но­мич. цен­тром (с 15 в. из­вес­тен из­го­тов­ле­ни­ем пер­ча­ток). В пе­ри­од Франц. ре­во­лю­ции 18 в. не­ко­то­рое вре­мя но­сил назв. Гре­либр (Grelibre).

На пра­вом бе­ре­гу р. Изер, на го­ре Ра­ше, – фор­ты Ра­бо (15 в.) и Бас­тий (16 в., пе­ре­стро­ен в 19 в.). В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да с уз­ки­ми ули­ца­ми со­хра­нились: со­бор Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (11–13 вв.; ки­во­рий – 14 в.) с от­дель­но стоя­щей ко­ло­коль­ней (12 в.), ро­ман­ская ц. Сен-Ло­ран (12 в.; крип­та – 6–7 вв.; ран­не­хри­сти­ан­ский нек­ро­поль ; ар­хео­ло­гич. му­зей), го­тич. ц. Сент-Ан­д­ре (13 в.; бо­ко­вые ка­пел­лы – 15 в.); Дво­рец юс­ти­ции в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки и в ре­нес­санс­ном сти­ле (быв. дво­рец До­фи­не; 15–16 вв.; рас­ши­рен в 1890–1897), Ра­ту­ша (быв. отель Ле­дигь­ер; кон. 16–17 вв.), ц. Сен-Луи в сти­ле клас­си­циз­ма (1669), гор. во­ро­та Порт-Сен- Ло­ран и Порт-де-Франс (17 в.), жи­лые до­ма 15–18 вв. Сре­ди по­стро­ек 20 в.: ви­до­вая баш­ня в пар­ке Ми­ст­раль (1925, ар­хи­тек­то­ры О. Пер­ре и Г. Пер­ре), 3 ба­шен­ных до­ма в пар­ке «Иль Верт» (1963–67, арх. Р. А. Ан­же и др.; выс. 92 м), но­вая ра­ту­ша (1967), Олим­пий­ская де­рев­ня (1968, обе – арх. М. Но­ва­ри­на), «Ле­дя­ной дво­рец» (1968, ар­хи­тек­то­ры Р. Де­мар­ти­ни, П. Жю­ний­он), дво­рец вы­ста­вок и яр­ма­рок (1968, ар­хи­тек­то­ры Ж. и К. Пру­ве). В 1990-х– нач. 2000-х гг. по­стро­ен но­вый де­ло­вой квар­тал «Ев­ро­пол».

Н.-и. ин­сти­ту­ты и ла­бо­ра­то­рии, в т. ч. Ме­ж­ду­нар. фи­зич. ин-т Ла­уэ–Лан­же­ве­на, Ин-т атом­ной энер­гии, Ев­роп. ла­бо­ра­то­рия мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии и др. Центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний (1956). Ун-ты: Жо­зе­фа Фу­рье (1339, ес­теств. нау­ки), Пье­ра Мен­де­са Фран­са (1970, об­ществ. нау­ки), Стен­да­ля (1970, фи­ло­ло­гия); Нац. по­ли­тех­нич. ин-т (1892). Му­зеи: го­род­ской (1796), ес­теств. ис­тории (1845), жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1798; в зда­нии 1865–70; зап.-ев­роп. жи­во­пись 15–20 вв.), ар­хео­ло­ги­че­ский (1846), До­фи­не (1906), «Ста­рая епи­ско­пия » (руи­ны др.-рим. гор. стен и бап­ти­сте­рия 5 в.), Му­зей Со­про­тив­ле­ния. Дом-му­зей Стен­да­ля (1933), Му­зей А. Фан­тен-Ла­ту­ра (оба – уро­жен­цы Г.). Гор. те­атр. Ор­кестр му­зы­ки ба­рок­ко «Му­зы­кан­ты Лув­ра» (1982, в Г. по­сто­ян­но с 1996). Г. – центр аль­пи­низ­ма и зим­них ви­дов спор­та (с 1957 в ян­ва­ре про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. шоу этих ви­дов спор­та); ме­сто про­ве­де­ния X Олим­пий­ских зим­них игр (1968).

Око­ло 55% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфере ус­луг (в т. ч. в тор­гов­ле 21%), в пром-сти 37%, строи­тель­ст­ве 8% (2005). Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти – элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская (42,7% за­ня­тых в пром-сти; пред­при­ятия ком­па­ний «Schneider Electric» – про­из-во элек­тро­тех­нич. обо­ру­до­ва­ния, «ST Microelec­tronics» – мик­ро­элек­тро­ни­ка, «Hew­lett Packard» – ин­фор­мац. тех­но­ло­гии), ме­тал­лур­гия (13,4%; за­вод «Cezus»), ма­ши­но­строе­ние (11,2%; «A. Raymond»), хи­ми­че­ская (10,2%; «Arkema»), лес­ная, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и по­ли­гра­фи­че­ская (9,2%; по­ли­гра­фич. ком­па­ния «Gro­upe Dauphiné Libéré»). Про­из-во це­мен­та (с 19 в.; за­вод «Ciments Vicat»).

Близ Г. рас­по­ло­жен ис­сле­до­ва­тель­ский центр «Grenoble-Minalogic», один из ве­ду­щих в ми­ре по раз­ра­бот­кам в об­лас­ти мик­ро- и на­но­тех­но­ло­гий.

Иллюстрации:

Гре­нобль. На­бе­реж­ная р. Изер. Фото А. И. Нагаева.

Гре­нобль. Дво­рец юс­ти­ции. 15–16 вв., 1890–97. Архив БРЭ.

Автор статьи: Ач­ка­со­ва Т. А. (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)